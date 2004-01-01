MistServer on avoimen lähdekoodin, monipuolinen suoratoistomediatyökalupakki, joka on suunniteltu internetin suoratoistosovellusten rakentamiseen. Se tukee laajaa valikoimaa syöttö- ja tulostusprotokollia – mukaan lukien RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ja RTSP – mahdollistaen median vastaanottamisen, käsittelyn ja toimittamisen mille tahansa soittimelle tai laitteelle. Sisäänrakennettu web-käyttöliittymä portissa 4242 tarjoaa täydellisen palvelinkokoonpanon, suoratoiston hallinnan ja reaaliaikaisen valvonnan ilman lisätyökaluja.

Suunniteltu kehittäjille, jotka rakentavat over-the-top (OTT) -suoratoistosovelluksia, MistServer on kevyt, modulaarinen ja vapaasti käytettävissä mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupalliseen. Itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan suoratoistoinfrastruktuuriisi ilman katselukohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen riippuvuuksia.