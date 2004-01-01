Asenna MistServer yhdellä napsautuksella.
Monipuolinen, avoimen lähdekoodin mediapaketti vakaiden internet-suoratoistosovellusten rakentamiseen ja toimittamiseen skaalautuvasti.
MistServer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MistServer – mitä sillä voi rakentaa?
MistServer on avoimen lähdekoodin, monipuolinen suoratoistomediatyökalupakki, joka on suunniteltu internetin suoratoistosovellusten rakentamiseen. Se tukee laajaa valikoimaa syöttö- ja tulostusprotokollia – mukaan lukien RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT ja RTSP – mahdollistaen median vastaanottamisen, käsittelyn ja toimittamisen mille tahansa soittimelle tai laitteelle. Sisäänrakennettu web-käyttöliittymä portissa 4242 tarjoaa täydellisen palvelinkokoonpanon, suoratoiston hallinnan ja reaaliaikaisen valvonnan ilman lisätyökaluja.
Suunniteltu kehittäjille, jotka rakentavat over-the-top (OTT) -suoratoistosovelluksia, MistServer on kevyt, modulaarinen ja vapaasti käytettävissä mihin tahansa tarkoitukseen, myös kaupalliseen. Itseisännöinti VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan suoratoistoinfrastruktuuriisi ilman katselukohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen riippuvuuksia.
MistServer – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollatuki
Syötä ja toimita striimejä RTMP-, HLS-, DASH-, WebRTC-, SRT- ja RTSP-protokollien kautta yhdeltä palvelimelta ilman laajennusmäärityksiä.
Verkkopohjainen kokoonpano
Määritä striimejä, hallitse syötteitä ja valvo palvelimen suorituskykyä sisäänrakennetusta verkkokäyttöliittymästä ilman komentorivikäyttöä.
Matalan viiveen suoratoisto
SRT- ja WebRTC-lähtövaihtoehdot mahdollistavat alle sekunnin viiveellä tapahtuvan suoratoiston live-tapahtumiin ja interaktiivisiin sovelluksiin.
OTT-sovellus valmis
Rakennettu kehittäjille, jotka rakentavat OTT-suoratoistoalustoja, MistServer hoitaa median toimituskerroksen, jotta voit keskittyä sovellukseesi.
Modulaarinen arkkitehtuuri
Poista käyttämättömät protokollabinaarit pienentääksesi palvelimen jalanjälkeä, säilyttäen vain sovelluksesi vaatimat suoratoistoprotokollat.
MistServer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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