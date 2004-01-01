PinePods on avoimen lähdekoodin podcast-hallintaohjelma, joka on rakennettu kotitalouksille, tiimeille ja yksittäisille kuuntelijoille, jotka haluavat pitää kuunteluhistoriansa poissa kolmansien osapuolten palvelimilta. Se yhdistää hiotun verkkokäyttöliittymän natiivien Android-, iOS- ja työpöytäasiakasohjelmien kanssa, joten jokainen laite pysyy synkronoituna ilman kaupallisiin podcast-alustoihin turvautumista.

PinePodsin erottaa muista sen ensiluokkainen monen käyttäjän malli yhdistettynä sisäänrakennettuun gpodder API -tukeen ja PodcastIndex-integraatioon. Jokainen jäsen saa itsenäiset tilaukset, jonon ja toistohistorian jakaessaan yhden taustajärjestelmän. Palvelimen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tilauslistasi, kuuntelutottumuksesi ja ladatut jaksosi täysin yksityisinä ja mainosseurannasta vapaina.