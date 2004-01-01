Asenna PinePods yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity, monen käyttäjän podcast-hallintaohjelma, jossa on laitteiden välinen synkronointi, PodcastIndex-haku ja natiivit mobiilisovellukset.
PinePods – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PinePods – mitä sillä voi rakentaa?
PinePods on avoimen lähdekoodin podcast-hallintaohjelma, joka on rakennettu kotitalouksille, tiimeille ja yksittäisille kuuntelijoille, jotka haluavat pitää kuunteluhistoriansa poissa kolmansien osapuolten palvelimilta. Se yhdistää hiotun verkkokäyttöliittymän natiivien Android-, iOS- ja työpöytäasiakasohjelmien kanssa, joten jokainen laite pysyy synkronoituna ilman kaupallisiin podcast-alustoihin turvautumista.
PinePodsin erottaa muista sen ensiluokkainen monen käyttäjän malli yhdistettynä sisäänrakennettuun gpodder API -tukeen ja PodcastIndex-integraatioon. Jokainen jäsen saa itsenäiset tilaukset, jonon ja toistohistorian jakaessaan yhden taustajärjestelmän. Palvelimen itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tilauslistasi, kuuntelutottumuksesi ja ladatut jaksosi täysin yksityisinä ja mainosseurannasta vapaina.
PinePods – tärkeimmät ominaisuudet
Monen käyttäjän tilit
Jokaisella jäsenellä on omat tilaukset, jonot ja kuunteluhistoria jaetun palvelimen tukemana – ihanteellinen perheille tai jaetuille kotitalouksille.
Laitteiden välinen synkronointi
Toistopaikka, jono ja tilaukset synkronoituvat reaaliaikaisesti verkon, Androidin, iOS:n ja työpöytäasiakasohjelmien välillä sisäänrakennetun gpodder API:n kautta.
PodcastIndex haku
Löydä uusia ohjelmia avoimen PodcastIndex-luettelon tai iTunes-haun kautta lähettämättä kyselyitä mainostuettuihin hakemistoihin.
Jaksojen lataukset
Lataa jaksot palvelimelle offline-kuuntelua, arkistointia ja suojataksesi niitä katoamiselta julkisista syötteistä.
YouTube-kanavat
Tilaa YouTube-kanavia ikään kuin ne olisivat podcasteja, äänenpoiminnalla, jotta voit kuunnella niitä samalla tavalla kuin tavallisia ohjelmia.
OPML-tuonti ja -varmuuskopiointi
Siirrä olemassa olevat podcast-tilauksesi sisään OPML:n kautta, ajoita automaattiset varmuuskopiot ja vie kaikki, kun tarvitset sitä.
PinePods – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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