Audiobookshelf on kattava itse ylläpidettävä mediapalvelin, joka on suunniteltu erityisesti äänikirjoille, podcasteille ja e-kirjoille. Se tarjoaa progressiivisen verkkosovelluksen, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta, sekä natiivit iOS- ja Android-sovellukset offline-kuuntelutuella. Alusta suoratoistaa kaikki ääniformaatit lennossa, hakee metatiedot ja kansikuvat automaattisesti ja pitää yksittäisen toiston edistymisen synkronoituna kaikilla laitteilla jokaiselle käyttäjälle.

Itse ylläpito antaa sinulle täyden hallinnan mediakirjastostasi — ei tilausmaksuja, ei tiedostokokorajoituksia eikä toimittajalukitusta. Podcastien automaattinen lataus, RSS-syötteen luonti, lukujen hallinta ja äänitiedostojen yhdistämistyökalut tekevät Audiobookshelfistä täydellisen korvaajan kaupallisille äänikirja-alustoille pitäen samalla kuuntelutottumuksesi ja ostamasi sisällön täysin yksityisinä.