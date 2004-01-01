Asenna Audiobookshelf yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity äänikirja- ja podcast-palvelin monen käyttäjän tuella, offline-mobiilisovelluksilla ja automaattisella metatietojen haulla.
Audiobookshelf – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Audiobookshelf – mitä sillä voi rakentaa?
Audiobookshelf on kattava itse ylläpidettävä mediapalvelin, joka on suunniteltu erityisesti äänikirjoille, podcasteille ja e-kirjoille. Se tarjoaa progressiivisen verkkosovelluksen, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta, sekä natiivit iOS- ja Android-sovellukset offline-kuuntelutuella. Alusta suoratoistaa kaikki ääniformaatit lennossa, hakee metatiedot ja kansikuvat automaattisesti ja pitää yksittäisen toiston edistymisen synkronoituna kaikilla laitteilla jokaiselle käyttäjälle.
Itse ylläpito antaa sinulle täyden hallinnan mediakirjastostasi — ei tilausmaksuja, ei tiedostokokorajoituksia eikä toimittajalukitusta. Podcastien automaattinen lataus, RSS-syötteen luonti, lukujen hallinta ja äänitiedostojen yhdistämistyökalut tekevät Audiobookshelfistä täydellisen korvaajan kaupallisille äänikirja-alustoille pitäen samalla kuuntelutottumuksesi ja ostamasi sisällön täysin yksityisinä.
Audiobookshelf – tärkeimmät ominaisuudet
Monikäyttäjän edistymisen synkronointi
Jokaisella käyttäjällä on oma toiston edistymisensä, joka synkronoituu selaimen ja mobiililaitteiden välillä, mikä tekee siitä ihanteellisen perheen tai kotitalouden jakamiseen.
Offline-mobiilisovellukset
Natiivit iOS- ja Android-sovellukset antavat käyttäjien ladata sisältöä kuunneltavaksi ilman internetyhteyttä, mikä on täydellistä työmatkoille ja matkustamiseen.
Automaattinen metatietojen haku
Kansikuvat ja metatiedot haetaan automaattisesti Audible-palvelusta, Google Booksista, iTunesista ja muista lähteistä, jotta kirjastosi näyttää viimeistellyltä ilman manuaalista työtä.
Podcastien hallinta
Tilaa podcasteja, lataa uudet jaksot automaattisesti ja luo yksityisiä RSS-syötteitä, jotta voit kuunnella niitä millä tahansa jo käyttämälläsi podcast-soittimella.
Luvun työkalut
Muokkaa ja hae lukuja koskevia tietoja Audnexus API:n kautta ja upota sitten päivitetyt metatiedot suoraan äänitiedostoihin tarkan luku-navigoinnin varmistamiseksi.
Audiobookshelf – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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