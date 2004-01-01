Jopa 69 % alennus Audiobookshelf tuotteelle

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Itseisännöity äänikirja- ja podcast-palvelin monen käyttäjän tuella, offline-mobiilisovelluksilla ja automaattisella metatietojen haulla.

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5,49  € /kk
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69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Audiobookshelf – mitä sillä voi rakentaa?

Audiobookshelf on kattava itse ylläpidettävä mediapalvelin, joka on suunniteltu erityisesti äänikirjoille, podcasteille ja e-kirjoille. Se tarjoaa progressiivisen verkkosovelluksen, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta, sekä natiivit iOS- ja Android-sovellukset offline-kuuntelutuella. Alusta suoratoistaa kaikki ääniformaatit lennossa, hakee metatiedot ja kansikuvat automaattisesti ja pitää yksittäisen toiston edistymisen synkronoituna kaikilla laitteilla jokaiselle käyttäjälle.

Itse ylläpito antaa sinulle täyden hallinnan mediakirjastostasi — ei tilausmaksuja, ei tiedostokokorajoituksia eikä toimittajalukitusta. Podcastien automaattinen lataus, RSS-syötteen luonti, lukujen hallinta ja äänitiedostojen yhdistämistyökalut tekevät Audiobookshelfistä täydellisen korvaajan kaupallisille äänikirja-alustoille pitäen samalla kuuntelutottumuksesi ja ostamasi sisällön täysin yksityisinä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Audiobookshelf – tärkeimmät ominaisuudet

Monikäyttäjän edistymisen synkronointi

Jokaisella käyttäjällä on oma toiston edistymisensä, joka synkronoituu selaimen ja mobiililaitteiden välillä, mikä tekee siitä ihanteellisen perheen tai kotitalouden jakamiseen.

Offline-mobiilisovellukset

Natiivit iOS- ja Android-sovellukset antavat käyttäjien ladata sisältöä kuunneltavaksi ilman internetyhteyttä, mikä on täydellistä työmatkoille ja matkustamiseen.

Automaattinen metatietojen haku

Kansikuvat ja metatiedot haetaan automaattisesti Audible-palvelusta, Google Booksista, iTunesista ja muista lähteistä, jotta kirjastosi näyttää viimeistellyltä ilman manuaalista työtä.

Podcastien hallinta

Tilaa podcasteja, lataa uudet jaksot automaattisesti ja luo yksityisiä RSS-syötteitä, jotta voit kuunnella niitä millä tahansa jo käyttämälläsi podcast-soittimella.

Luvun työkalut

Muokkaa ja hae lukuja koskevia tietoja Audnexus API:n kautta ja upota sitten päivitetyt metatiedot suoraan äänitiedostoihin tarkan luku-navigoinnin varmistamiseksi.

Audiobookshelf – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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