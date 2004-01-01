Ota Glance käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt itsehostattu hallintapaneeli, joka yhdistää RSS-syötteet, sään, palvelintilastot ja paljon muuta yhteen näkymään.
Glance – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Glance – mitä sillä voi rakentaa?
Glance on Go-kielellä toteutettu, itse isännöitävä hallintapaneeli, joka keskittää tärkeät tietovirrat yhdelle, muokattavalle sivulle. Se tukee laajaa valikoimaa widgettejä – RSS-syötteitä, sääennusteita, Hacker Newsia, Redditiä, YouTube-kanavia, palvelintilastoja, Docker-konttien tilaa ja paljon muuta – kaikki päivittyvät reaaliaikaisesti minimaalisella resurssienkulutuksella.
Glancen isännöinti omalla VPS:lläsi pitää henkilökohtaiset tietosyötteesi yksityisinä ja mahdollistaa integroinnin sisäisiin API-rajapintoihin ja palveluihin, jotka eivät ole saatavilla pilvipohjaisille vaihtoehdoille. Oletuskokoonpano luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä, joten pääset toimivaan hallintapaneeliin heti käyttöönoton jälkeen.
Glance – tärkeimmät ominaisuudet
Yhdistetty syötteiden yhdistäminen
Hae RSS-syötteet, Reddit-julkaisut, Hacker News -uutiset ja sosiaalisen median päivitykset yhteen vieritettävään hallintapaneelinäkymään.
Palvelin- ja konttivalvonta
Seuraa Docker-säilöjen tilaa ja palvelinmittareita sisältösyötteidesi rinnalla vaihtamatta työkaluja.
Laaja widget-kirjasto
Kalenteri, sää, markkinatiedot, YouTube-kanavat ja Twitch-striimit ovat saatavilla konfiguroitavina widgeteinä.
Kevyt Go-binääri
Go-kielellä rakennettu minimaalisen muistin ja suorittimen käytön takaamiseksi, Glance pyörii vaivattomasti muiden palveluiden rinnalla jaetulla VPS:llä.
Mukautetut API-integraatiot
Yhdistä sisäiset API:t ja omat tietolähteet näyttääksesi yksityisiä mittareita, joihin isännöidyt hallintapaneelit eivät pääse käsiksi.
Glance – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.