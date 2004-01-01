Jopa 69 % alennus PrivateBin tuotteelle

Asenna PrivateBin yhdellä napsautuksella.

Nollatietoon perustuvasti salattu pastebin, jossa palvelin ei koskaan näe sisältöäsi – kaikki salaus ja salauksen purku tapahtuu kokonaan selaimessa.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna PrivateBin yhdellä napsautuksella.

PrivateBin – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

PrivateBin – mitä sillä voi rakentaa?

PrivateBin on minimalistinen avoimen lähdekoodin pastebin, jossa sisältö salataan 256-bittisellä AES-GCM:llä suoraan selaimessa ennen kuin se edes saavuttaa palvelimen. Salauksen purkuavain on vain URL-osoitteen fragmentissa, jota selaimet eivät koskaan lähetä palvelimelle – mikä tarkoittaa, että edes palvelimen ylläpitäjä ei voi lukea jakamaasi sisältöä. Yli 8 000 GitHub-tähdellä se on yksi luotetuimmista saatavilla olevista nollatietoa hyödyntävistä jakamistyökaluista.

PrivateBinin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jakamisjärjestelmäsi täysin yksityisenä – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe liittämääsi sisältöä – ja kevyt Alpine-kontti vaatii minimaalisesti resursseja samalla kun se antaa sinulle täyden hallinnan säilytyskäytäntöihin, tiedostokokorajoituksiin ja käyttöoikeuksiin.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

PrivateBin – tärkeimmät ominaisuudet

Nollatietosalaus

256-bittinen AES-GCM-salaus toimii kokonaan selaimessa, joten palvelin tallentaa vain salatun tekstin eikä voi koskaan päästä käsiksi salaamattomaan sisältöösi.

Polta lukemisen jälkeen

Kertakäyttöiset liitokset poistetaan automaattisesti ensimmäisen katselukerran jälkeen, mikä tekee niistä ihanteellisia salasanojen, tunnusten tai minkä tahansa salaisuuden jakamiseen, jonka ei pitäisi säilyä.

Salasanasuojaus

Lisää valinnainen salasana URL-pohjaisen avaimen lisäksi toiseksi pääsynhallintakerrokseksi erityisen arkaluonteisille liitetiedostoille.

Syntaksikorostus

Yli 200 ohjelmointikieliteemaa helpottavat koodinpätkien jakamista ja tarkistamista luettavalla muotoilulla ja värikoodatulla syntaksilla.

Tunnuksia ei tarvita

Kuka tahansa linkin haltija voi lukea liitetyn tekstin välittömästi — ei rekisteröitymistä, ei seurantaa, eikä palvelin kerää tai tallenna käyttäjätietoja.

PrivateBin – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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