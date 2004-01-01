Asenna PrivateBin yhdellä napsautuksella.
Nollatietoon perustuvasti salattu pastebin, jossa palvelin ei koskaan näe sisältöäsi – kaikki salaus ja salauksen purku tapahtuu kokonaan selaimessa.
PrivateBin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PrivateBin – mitä sillä voi rakentaa?
PrivateBin on minimalistinen avoimen lähdekoodin pastebin, jossa sisältö salataan 256-bittisellä AES-GCM:llä suoraan selaimessa ennen kuin se edes saavuttaa palvelimen. Salauksen purkuavain on vain URL-osoitteen fragmentissa, jota selaimet eivät koskaan lähetä palvelimelle – mikä tarkoittaa, että edes palvelimen ylläpitäjä ei voi lukea jakamaasi sisältöä. Yli 8 000 GitHub-tähdellä se on yksi luotetuimmista saatavilla olevista nollatietoa hyödyntävistä jakamistyökaluista.
PrivateBinin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jakamisjärjestelmäsi täysin yksityisenä – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe liittämääsi sisältöä – ja kevyt Alpine-kontti vaatii minimaalisesti resursseja samalla kun se antaa sinulle täyden hallinnan säilytyskäytäntöihin, tiedostokokorajoituksiin ja käyttöoikeuksiin.
PrivateBin – tärkeimmät ominaisuudet
Nollatietosalaus
256-bittinen AES-GCM-salaus toimii kokonaan selaimessa, joten palvelin tallentaa vain salatun tekstin eikä voi koskaan päästä käsiksi salaamattomaan sisältöösi.
Polta lukemisen jälkeen
Kertakäyttöiset liitokset poistetaan automaattisesti ensimmäisen katselukerran jälkeen, mikä tekee niistä ihanteellisia salasanojen, tunnusten tai minkä tahansa salaisuuden jakamiseen, jonka ei pitäisi säilyä.
Salasanasuojaus
Lisää valinnainen salasana URL-pohjaisen avaimen lisäksi toiseksi pääsynhallintakerrokseksi erityisen arkaluonteisille liitetiedostoille.
Syntaksikorostus
Yli 200 ohjelmointikieliteemaa helpottavat koodinpätkien jakamista ja tarkistamista luettavalla muotoilulla ja värikoodatulla syntaksilla.
Tunnuksia ei tarvita
Kuka tahansa linkin haltija voi lukea liitetyn tekstin välittömästi — ei rekisteröitymistä, ei seurantaa, eikä palvelin kerää tai tallenna käyttäjätietoja.
PrivateBin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.