PrivateBin on minimalistinen avoimen lähdekoodin pastebin, jossa sisältö salataan 256-bittisellä AES-GCM:llä suoraan selaimessa ennen kuin se edes saavuttaa palvelimen. Salauksen purkuavain on vain URL-osoitteen fragmentissa, jota selaimet eivät koskaan lähetä palvelimelle – mikä tarkoittaa, että edes palvelimen ylläpitäjä ei voi lukea jakamaasi sisältöä. Yli 8 000 GitHub-tähdellä se on yksi luotetuimmista saatavilla olevista nollatietoa hyödyntävistä jakamistyökaluista.

PrivateBinin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jakamisjärjestelmäsi täysin yksityisenä – yksikään kolmannen osapuolen palvelu ei näe liittämääsi sisältöä – ja kevyt Alpine-kontti vaatii minimaalisesti resursseja samalla kun se antaa sinulle täyden hallinnan säilytyskäytäntöihin, tiedostokokorajoituksiin ja käyttöoikeuksiin.