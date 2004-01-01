Ota WireMock käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Alan standardin mukainen HTTP API -testipalvelin REST-palveluiden simulointiin, reunatapauksien testaamiseen ja rinnakkaiskehitykseen.
WireMock – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WireMock – mitä sillä voi rakentaa?
WireMock on avoimen lähdekoodin HTTP API -simulaattori, jonka avulla suunnittelutiimit voivat korvata todelliset palvelut ohjelmoitavilla valepalveluilla. Määritä stubit REST API:n tai JSON-tiedostojen kautta, vastaa saapuviin pyyntöihin URL-osoitteen, otsikoiden, kyselyparametrien, evästeiden tai runkosisällön perusteella ja palauta dynaamisia vastauksia, jotka on luotu Handlebars-templatingin avulla. Tallenna todellista liikennettä ja toista se myöhemmin tuotantoskenaarioiden toistamiseksi offline-tilassa.
WireMockin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa jokaiselle tiimille jaetun mock-ympäristön sopimustestaukseen, demotietoihin, kolmannen osapuolen API-korvikkeisiin ja kaaosskenaarioihin, kuten viiveen lisäämiseen tai virheellisiin datapaketteihin. Pysyvät tallennustilat (Persistent volumes) pitävät kartoitusmäärityksesi, vastaustiedostosi ja mukautetut laajennuksesi ennallaan uudelleenkäyttöönottojen välillä, jotta testivalmistelusi kulkevat palvelimen mukana.
WireMock – tärkeimmät ominaisuudet
Joustava pyyntöjen täsmäytys
Vastaa saapuvia HTTP-pyyntöjä URL-malleja, otsikoita, kyselyparametreja, evästeitä sekä JSON- tai XML-sisältöä vasten tarkan stub-valinnan varmistamiseksi.
Dynaaminen vastausmallinnus
Luo vastauksia lennossa Handlebars-mallien avulla, joilla on pääsy pyyntötietoihin, satunnaisiin arvoihin, päivämääriin ja mukautettuihin apufunktioihin.
Tallenna ja toista
Kaappaa reaaliaikaista liikennettä todellista ylävirtaa vasten ja toista tallennetut vuorovaikutukset myöhemmin toistaaksesi skenaarioita ilman verkkoriippuvuuksia.
Vika- ja viivesimulointi
Lisää konfiguroitavia viiveitä, katkenneita yhteyksiä ja virheellisiä hyötykuormia testataksesi, miten sovelluksesi käsittelee epäluotettavia alavirran palveluita.
Tilalliset skenaariot
Mallinna monivaiheisia työnkulkuja tilakoneilla, jotta sama päätepiste voi palauttaa erilaisia vastauksia riippuen aiemmista vuorovaikutuksista.
Hallinta REST API
Hallitse stubbeja, pyydä lokitietoja, skenaarioita ja tallenteita ohjelmallisesti hallinta-API:n kautta CI/CD-automaatiota ja työkalujen integrointeja varten.
WireMock – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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