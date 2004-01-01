WireMock on avoimen lähdekoodin HTTP API -simulaattori, jonka avulla suunnittelutiimit voivat korvata todelliset palvelut ohjelmoitavilla valepalveluilla. Määritä stubit REST API:n tai JSON-tiedostojen kautta, vastaa saapuviin pyyntöihin URL-osoitteen, otsikoiden, kyselyparametrien, evästeiden tai runkosisällön perusteella ja palauta dynaamisia vastauksia, jotka on luotu Handlebars-templatingin avulla. Tallenna todellista liikennettä ja toista se myöhemmin tuotantoskenaarioiden toistamiseksi offline-tilassa.

WireMockin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa jokaiselle tiimille jaetun mock-ympäristön sopimustestaukseen, demotietoihin, kolmannen osapuolen API-korvikkeisiin ja kaaosskenaarioihin, kuten viiveen lisäämiseen tai virheellisiin datapaketteihin. Pysyvät tallennustilat (Persistent volumes) pitävät kartoitusmäärityksesi, vastaustiedostosi ja mukautetut laajennuksesi ennallaan uudelleenkäyttöönottojen välillä, jotta testivalmistelusi kulkevat palvelimen mukana.