Asenna Friendica yhden napsautuksen asennuksena.
Kypsä, itse ylläpidetty fediverse-sosiaalinen verkosto, joka yhdistyy Mastodonin, Diasporan, ActivityPubin ja muiden kanssa.
Friendica – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Friendica – mitä sillä voi rakentaa?
Friendica on yksi fediversen vanhimmista ja yhteentoimivimmista itsehostatuista sosiaalisista verkoista. Se federoituu samanaikaisesti ActivityPubin, Diasporan ja oman DFRN-protokollansa kautta – mikä tarkoittaa, että Friendica-instanssisi voi yhdistyä Mastodoniin, Misskeyhin, Pixelfediin, Diaspora-podeihin ja kymmeniin muihin verkkoihin yhdeltä tililtä. Toisin kuin uudemmat alustat, jotka keskittyvät yhteen protokollaan, Friendica on rakennettu tarkoituksella maksimaalisen federaation kattavuuden saavuttamiseksi koko hajautetussa sosiaalisessa verkossa.
Friendican pyörittäminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden sosiaaliseen identiteettiisi ja dataasi. Sinä valitset säännöt, päätät, minkä verkkojen kanssa federoitua, ja pidät kaikki julkaisut, yhteystiedot ja mediat suorassa hallinnassasi – ilman mainoksia ja ilman alustaa, joka voi kadota tai muuttaa ehtojaan huomenna.
Friendica – tärkeimmät ominaisuudet
Universaali federaatio
Yhdistää samanaikaisesti ActivityPub-, Diaspora- ja DFRN-verkkoihin — seuraa ja ole vuorovaikutuksessa Mastodonin, Misskeyn, Pixelfedin ja Diasporan käyttäjien kanssa yhdeltä tililtä.
Monipuoliset julkaisumuodot
Tukee pitkiä julkaisuja täydellä BBCode- ja Markdown-muotoilulla, sisäisillä kuvilla, tiedostoliitteillä ja kyselyillä — ylittäen reilusti mikroblogialustojen 500 merkin rajoituksen.
Yksityisyys edellä -yhteystiedot
Tarkat yleisön hallintatoiminnot julkaisukohtaisesti — jaa kaikkien, tiettyjen yhteysryhmien tai yksittäisten henkilöiden kanssa — tarjoten sinulle Mastodon-tason yksityisyyden Facebook-tyylisillä ryhmämekaniikoilla.
Foorumi ja ryhmäkanavat
Luo aihekohtaisia foorumitilejä, joihin kuka tahansa fediversumin käyttäjä voi merkitä itsensä, mahdollistaen ketjutetut yhteisökeskustelut verkostorajojen yli.
Tapahtumat ja kalenteri
Sisäänrakennettu tapahtumien luonti RSVP-toiminnolla ja henkilökohtainen kalenteri, joka synkronoituu federoitujen kontaktien välillä, hyödyllinen yhteisön koordinointiin ilman ulkoisia työkaluja.
Liitännäisten ekosysteemi
Laajenna Friendicaa virallisilla lisäosilla LDAP-todennukseen, S3-tallennukseen, push-ilmoituksiin, lisä-OAuth-palveluntarjoajiin ja ristiinpostaukseen muille alustoille.
Friendica – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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