Friendica on yksi fediversen vanhimmista ja yhteentoimivimmista itsehostatuista sosiaalisista verkoista. Se federoituu samanaikaisesti ActivityPubin, Diasporan ja oman DFRN-protokollansa kautta – mikä tarkoittaa, että Friendica-instanssisi voi yhdistyä Mastodoniin, Misskeyhin, Pixelfediin, Diaspora-podeihin ja kymmeniin muihin verkkoihin yhdeltä tililtä. Toisin kuin uudemmat alustat, jotka keskittyvät yhteen protokollaan, Friendica on rakennettu tarkoituksella maksimaalisen federaation kattavuuden saavuttamiseksi koko hajautetussa sosiaalisessa verkossa.

Friendican pyörittäminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden omistusoikeuden sosiaaliseen identiteettiisi ja dataasi. Sinä valitset säännöt, päätät, minkä verkkojen kanssa federoitua, ja pidät kaikki julkaisut, yhteystiedot ja mediat suorassa hallinnassasi – ilman mainoksia ja ilman alustaa, joka voi kadota tai muuttaa ehtojaan huomenna.