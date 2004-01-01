InvoiceShelf on itse ylläpidettävä laskutus- ja laskutusalusta freelancereille, konsulteille ja pienyrityksille, jotka tarvitsevat ammattimaisen laskutusratkaisun ilman kuukausittaisia SaaS-maksuja. Se kattaa koko laskutusprosessin: asiakkaat, tuotteet, laskut, tarjoukset, kulut ja maksut – tukien useita valuuttoja, verokantoja ja muokattavia PDF-pohjia.

InvoiceShelfin ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää taloustietosi ja asiakastietosi yksityisinä hallitsemallasi infrastruktuurilla. Sisäänrakennetun Stripe-maksuyhdyskäytäväintegraation ja asiakasportaalin avulla, jossa asiakkaat voivat tarkastella ja maksaa laskuja verkossa, saat hiotun laskutuskokemuksen ilman laskukohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.