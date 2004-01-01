Asenna InvoiceShelf yhden klikkauksen asennuksella.
Itseisännöity avoimen lähdekoodin laskutusalusta freelancereille ja pienyrityksille, tunnettiin aiemmin nimellä Crater.
InvoiceShelf – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
InvoiceShelf – mitä sillä voi rakentaa?
InvoiceShelf on itse ylläpidettävä laskutus- ja laskutusalusta freelancereille, konsulteille ja pienyrityksille, jotka tarvitsevat ammattimaisen laskutusratkaisun ilman kuukausittaisia SaaS-maksuja. Se kattaa koko laskutusprosessin: asiakkaat, tuotteet, laskut, tarjoukset, kulut ja maksut – tukien useita valuuttoja, verokantoja ja muokattavia PDF-pohjia.
InvoiceShelfin ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää taloustietosi ja asiakastietosi yksityisinä hallitsemallasi infrastruktuurilla. Sisäänrakennetun Stripe-maksuyhdyskäytäväintegraation ja asiakasportaalin avulla, jossa asiakkaat voivat tarkastella ja maksaa laskuja verkossa, saat hiotun laskutuskokemuksen ilman laskukohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.
InvoiceShelf – tärkeimmät ominaisuudet
Laskut ja arviot
Luo ammattimaisia laskuja ja arvioita mukautettavilla malleilla ja automaattisella PDF-generoinnilla jokaiselle asiakirjalle.
Verkkomaksupalvelu
Asiakkaat voivat tarkastella, ladata ja maksaa laskuja verkossa itsepalveluportaalin kautta Stripe-maksuyhdyskäytävän integroinnilla.
Kulujen seuranta
Kirjaa ja luokittele yrityksen kulut laskujen ohella säilyttääksesi täydellisen taloudellisen kokonaiskuvan yhdessä paikassa.
Monivaluuttatuki
Laskuta asiakkaita heidän paikallisessa valuutassaan konfiguroitavilla valuuttakursseilla ja laskukohtaisella valuutanvalinnalla.
Verohallinto
Määritä useita verokantoja ja käytä niitä tuotekohtaisesti tai laskukohtaisesti arvonlisäveron, GST:n ja muiden verorakenteiden käsittelyyn.
InvoiceShelf – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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