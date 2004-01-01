Waline on avoimen lähdekoodin, itse isännöity kommenttijärjestelmä, joka on suunniteltu staattisille verkkosivustoille, blogeille ja dokumentaatiosivustoille. Se tarjoaa monipuolisen kommentointikokemuksen, mukaan lukien sisäkkäiset vastaukset, emoji-reaktiot, kävijämäärät ja artikkelin katselutilastot, kaikki ilman käyttäjiäsi seuraavien kolmannen osapuolen palveluiden käyttöä.

Waline-järjestelmän itse isännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan kommenttitietoihin, moderointityönkulkuihin ja ilmoitusasetuksiin. Tämä käyttöönotto hyödyntää SQLiteä nollakonfiguraation paikalliseen tallennukseen, joten erillistä tietokantaa ei tarvitse hallita. Waline integroituu mihin tahansa käyttöliittymään JavaScript-widgetin kautta ja tukee Markdown-muotoilua kommenteissa heti käyttövalmiina.