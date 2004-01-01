Asenna Waline yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt avoimen lähdekoodin kommenttijärjestelmä roskapostisuojauksella, moderoinnilla ja monipuolisella ilmoitustuella.
Waline – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Waline – mitä sillä voi rakentaa?
Waline on avoimen lähdekoodin, itse isännöity kommenttijärjestelmä, joka on suunniteltu staattisille verkkosivustoille, blogeille ja dokumentaatiosivustoille. Se tarjoaa monipuolisen kommentointikokemuksen, mukaan lukien sisäkkäiset vastaukset, emoji-reaktiot, kävijämäärät ja artikkelin katselutilastot, kaikki ilman käyttäjiäsi seuraavien kolmannen osapuolen palveluiden käyttöä.
Waline-järjestelmän itse isännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan kommenttitietoihin, moderointityönkulkuihin ja ilmoitusasetuksiin. Tämä käyttöönotto hyödyntää SQLiteä nollakonfiguraation paikalliseen tallennukseen, joten erillistä tietokantaa ei tarvitse hallita. Waline integroituu mihin tahansa käyttöliittymään JavaScript-widgetin kautta ja tukee Markdown-muotoilua kommenteissa heti käyttövalmiina.
Waline – tärkeimmät ominaisuudet
Roskapostisuojaus
Sisäänrakennettu Akismet-integraatio ja IP-kohtainen nopeusrajoitus estävät roskapostikommentit ilman, että jokainen lähetys vaatii manuaalista tarkistusta.
Sähköposti-ilmoitukset
Automaattiset sähköposti-ilmoitukset ilmoittavat kommentoijille vastauksista ja sivuston omistajille uusista lähetyksistä, pitäen keskustelut aktiivisina ilman manuaalista valvontaa.
Vierailija-analytiikka
Seuraa sivun katselukertoja ja yksilöllisten kävijöiden tilastoja artikkelikohtaisesti suoraan Waline-widgetistä, ilman erillistä analytiikkapalvelua.
Moderointipaneeli
Verkkopohjainen hallintapaneeli mahdollistaa kommenttien hyväksymisen, muokkaamisen ja poistamisen sekä kommentoijien tilien hallinnan yhdestä käyttöliittymästä.
Markdown-tuki
Kommentoijat voivat muotoilla vastauksia käyttämällä Markdown-syntaksia ja lisätä emoji-reaktioita, tehden keskusteluista rikkaampia ja helpommin luettavia.
Waline – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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