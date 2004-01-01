FossFLOW on avoimen lähdekoodin progressiivinen verkkosovellus ammattimaisten isometristen infrastruktuurikaavioiden luomiseen suoraan selaimessasi. Toisin kuin pilvipohjaiset kaaviotyökalut, jotka tallentavat arkkitehtuuridokumentaatiosi kolmannen osapuolen palvelimille, FossFLOW toimii kokonaan asiakaspuolella. Automaattisen tallennuksen (5 sekunnin välein), JSON-viennin ja offline-tuen ansiosta se pitää arkaluonteiset verkkotopologiat ja järjestelmäsuunnitelmat hallinnassasi kaikkina aikoina.

FossFLOWin käyttöönotto VPS-palvelimellasi lisää palvelinpuolen kaavioiden pysyvyyden, jotta kaaviot säilyvät selainistuntojen yli ja ovat koko tiimisi käytettävissä miltä tahansa laitteelta – ilman tiedostojen sähköpostitse lähettämistä tai kaupallisiin alustoihin luottamista, jotka ovat tietojen säilytyskäytäntöjen ja tietoturvaloukkausten alaisia.