Asenna FossFLOW yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuoja edellä toimiva selainpohjainen isometrinen kaaviotyökalu infrastruktuurin ja järjestelmäarkkitehtuurin visualisointiin.
FossFLOW – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FossFLOW – mitä sillä voi rakentaa?
FossFLOW on avoimen lähdekoodin progressiivinen verkkosovellus ammattimaisten isometristen infrastruktuurikaavioiden luomiseen suoraan selaimessasi. Toisin kuin pilvipohjaiset kaaviotyökalut, jotka tallentavat arkkitehtuuridokumentaatiosi kolmannen osapuolen palvelimille, FossFLOW toimii kokonaan asiakaspuolella. Automaattisen tallennuksen (5 sekunnin välein), JSON-viennin ja offline-tuen ansiosta se pitää arkaluonteiset verkkotopologiat ja järjestelmäsuunnitelmat hallinnassasi kaikkina aikoina.
FossFLOWin käyttöönotto VPS-palvelimellasi lisää palvelinpuolen kaavioiden pysyvyyden, jotta kaaviot säilyvät selainistuntojen yli ja ovat koko tiimisi käytettävissä miltä tahansa laitteelta – ilman tiedostojen sähköpostitse lähettämistä tai kaupallisiin alustoihin luottamista, jotka ovat tietojen säilytyskäytäntöjen ja tietoturvaloukkausten alaisia.
FossFLOW – tärkeimmät ominaisuudet
Isometrinen kaavion piirtäminen
Luo 3D-tyylisiä isometrisiä kaavioita, jotka viestivät infrastruktuurin asetteluja, räkkikonfiguraatioita ja järjestelmätasoja selkeämmin kuin litteät 2D-kaaviot.
Automaattitallennus 5 sekunnin välein
Työ tallennetaan automaattisesti 5 sekunnin välein, mikä poistaa riskin edistyksen menettämisestä pitkien kaavioistuntojen aikana.
Offline-tuki
Luo ja muokkaa kaavioita ilman internetyhteyttä — kaikki käsittely tapahtuu selaimessasi ilman palvelinkäyntejä.
JSON-tuonti & vienti
Jaa kaavioita kannettavina JSON-tiedostoina tai tuo olemassa olevia kaavioita muokattavaksi ilman omistettujen formaattien lukitusta.
Tunnuksia ei tarvita
Sovellus ei vaadi käyttäjän rekisteröitymistä tai tunnistautumista, mikä tekee siitä välittömästi kaikkien tiimisi jäsenten käytettävissä.
FossFLOW – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.