FreeScout on ilmainen, avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja jaettu postilaatikkoympäristö, joka on rakennettu PHP:llä ja Laravelilla. Se on suunniteltu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Help Scoutille ja Zendeskille. Se tarjoaa tutun, ammattimaisen tukikäyttöliittymän, jossa on usean postilaatikon tuki, törmäysten tunnistus, tallennetut vastaukset ja työnkulun automatisointi – kaiken, mitä tiimi tarvitsee asiakaskyselyjen tehokkaaseen hallintaan ilman agenttikohtaisia tilausmaksuja.

FreeScoutin käyttöönotto VPS-palvelimellasi MariaDB:n kanssa antaa sinulle täyden tietosuvereniteetin jokaisesta asiakaskeskustelusta, rajoittamattoman määrän agentteja ja postilaatikoita sekä vapauden laajentaa toiminnallisuutta moduulijärjestelmän kautta. Ei ole agenttikohtaista hinnoittelua, ei keskustelurajoituksia eikä riskiä siitä, että toimittaja nostaisi kustannuksia tai lopettaisi palvelun.