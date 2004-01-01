Asenna FreeScout yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja jaettu postilaatikkojärjestelmä ammattimaiseen asiakastukeen ilman agenttikohtaisia maksuja.
FreeScout – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FreeScout – mitä sillä voi rakentaa?
FreeScout on ilmainen, avoimen lähdekoodin tukipalvelu- ja jaettu postilaatikkoympäristö, joka on rakennettu PHP:llä ja Laravelilla. Se on suunniteltu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Help Scoutille ja Zendeskille. Se tarjoaa tutun, ammattimaisen tukikäyttöliittymän, jossa on usean postilaatikon tuki, törmäysten tunnistus, tallennetut vastaukset ja työnkulun automatisointi – kaiken, mitä tiimi tarvitsee asiakaskyselyjen tehokkaaseen hallintaan ilman agenttikohtaisia tilausmaksuja.
FreeScoutin käyttöönotto VPS-palvelimellasi MariaDB:n kanssa antaa sinulle täyden tietosuvereniteetin jokaisesta asiakaskeskustelusta, rajoittamattoman määrän agentteja ja postilaatikoita sekä vapauden laajentaa toiminnallisuutta moduulijärjestelmän kautta. Ei ole agenttikohtaista hinnoittelua, ei keskustelurajoituksia eikä riskiä siitä, että toimittaja nostaisi kustannuksia tai lopettaisi palvelun.
FreeScout – tärkeimmät ominaisuudet
Jaettu Saapuneet-kansio
Useampi agentti tekee yhteistyötä samassa postilaatikossa, ja törmäyksen tunnistus estää päällekkäiset vastaukset samalle asiakkaalle.
Työnkulun automatisointi
Automatisoi toistuvat toiminnot mukautetuilla säännöillä — määritä tikettejä automaattisesti, lähetä valmiita vastauksia ja käynnistä ilmoituksia ehtojen perusteella.
Usean postilaatikon tuki
Hallitse erillisiä postilaatikoita eri osastoille, brändeille tai tuotteille yhdestä FreeScout-asennuksesta.
Tallennetut vastaukset
Rakenna vastausmallikirjasto yleisimpiä kysymyksiä varten, jotta asiakaspalvelijat voivat vastata tarkasti ja johdonmukaisesti sekunneissa.
Moduulijärjestelmä
Laajenna toiminnallisuutta yhteisön moduuleilla live-chatiin, tyytyväisyyskyselyihin, tietopankkiin ja kolmannen osapuolen integraatioihin.
FreeScout – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.