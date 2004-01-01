Jopa 69 % alennus Statistics for Strava tuotteelle

Stravan tilastojen käyttöönotto yhden napsautuksen asennuksena.

Itse isännöity henkilökohtainen urheiluanalytiikan hallintapaneeli, joka muuntaa Strava-aktiviteettisi yksityiskohtaisiksi tilastoiksi, kaavioiksi ja lämpökartoiksi.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Stravan tilastojen käyttöönotto yhden napsautuksen asennuksena.

Statistics for Strava – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Statistics for Strava – mitä sillä voi rakentaa?

Stravan tilastot on itse isännöity analytiikan hallintapaneeli, joka hakee koko Strava-aktiviteettihistoriasi ja esittää sen interaktiivisina kaavioina, maantieteellisinä lämpökarttoina, varusteiden käyttöraportteina, segmenttianalyyseinä ja vuosikatsauksina — kaikki tallennettuna paikallisesti omalle palvelimellesi. Toisin kuin virallinen Strava-sovellus, se ei koskaan menetä historiallisia tietoja maksumuurin taakse ja antaa sinulle täyden omistusoikeuden urheilusuorituksiisi.

Asennus vaatii Strava API -sovelluksen (ilmainen luoda) ja kertaluonteisen OAuth-valtuutusvirran päivitystunnuksen luomiseksi. Kun yhteys on muodostettu, taustaprosessi tuo automaattisesti uudet aktiviteetit ja pitää hallintapaneelisi ajan tasalla. Tämän sovelluksen käyttäminen edellyttää Strava-tiliä.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Statistics for Strava – tärkeimmät ominaisuudet

Toiminnan analytiikan koontinäyttö

Kattavat tilastot interaktiivisilla kaavioilla, jotka kattavat kokonaismäärät, trendit, henkilökohtaiset ennätykset ja harjoituskuormituksen kaikista aktiviteettityypeistä.

Maantieteellinen lämpökartta

Visualisoi aktiivisuuden kuumat pisteet maantieteellisellä lämpökartalla, joka näyttää kaikki tallennetut reitit paljastaen suosikkiharjoitusalueesi.

Varusteiden ja huollon seuranta

Seuraa pyörien, kenkien ja varusteiden etäisyyttä ja käyttötunteja huoltoaikataulun avulla, jotta tiedät, milloin varusteet tarvitsevat huoltoa.

Segmentin historia ja ponnistelut

Selaa kaikkia Strava-segmenttisuorituksiasi, henkilökohtaisia ennätyksiäsi ja edistymistäsi ajan mittaan jokaisella segmentillä, jonka olet ajanut tai juossut.

Strava Kertaus

Vuosittainen vuosikatsauskokemus, joka nostaa esiin vuoden suurimmat saavutuksesi, pisimmät aktiviteettisi ja kuntoilun virstanpylväät.

AI-treeniavustaja

Valinnainen tekoälypohjainen analyysi koulutusdatastasi oivalluksineen ja ehdotuksineen, yhdistettävissä OpenAI:hin, Anthropic:iin tai paikalliseen Ollama-malliin.

Statistics for Strava – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible on kevyt, yksityisyys edellä toimiva Google Analytics -vaihtoehto

Valitse
Ackee

Ackee

Ackee on itseisännöity Node.js-analytiikkatyökalu yksityisyyteen keskittyvään verkkosivustojen seurantaan.

Valitse
Apache DevLake

Apache DevLake

Avoimen lähdekoodin DORA-mittarit ja suunnittelutiimin analytiikka-alusta

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.