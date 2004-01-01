Stravan tilastojen käyttöönotto yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity henkilökohtainen urheiluanalytiikan hallintapaneeli, joka muuntaa Strava-aktiviteettisi yksityiskohtaisiksi tilastoiksi, kaavioiksi ja lämpökartoiksi.
Statistics for Strava – valitse sopiva VPS-paketti
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Statistics for Strava – mitä sillä voi rakentaa?
Stravan tilastot on itse isännöity analytiikan hallintapaneeli, joka hakee koko Strava-aktiviteettihistoriasi ja esittää sen interaktiivisina kaavioina, maantieteellisinä lämpökarttoina, varusteiden käyttöraportteina, segmenttianalyyseinä ja vuosikatsauksina — kaikki tallennettuna paikallisesti omalle palvelimellesi. Toisin kuin virallinen Strava-sovellus, se ei koskaan menetä historiallisia tietoja maksumuurin taakse ja antaa sinulle täyden omistusoikeuden urheilusuorituksiisi.
Asennus vaatii Strava API -sovelluksen (ilmainen luoda) ja kertaluonteisen OAuth-valtuutusvirran päivitystunnuksen luomiseksi. Kun yhteys on muodostettu, taustaprosessi tuo automaattisesti uudet aktiviteetit ja pitää hallintapaneelisi ajan tasalla. Tämän sovelluksen käyttäminen edellyttää Strava-tiliä.
Statistics for Strava – tärkeimmät ominaisuudet
Toiminnan analytiikan koontinäyttö
Kattavat tilastot interaktiivisilla kaavioilla, jotka kattavat kokonaismäärät, trendit, henkilökohtaiset ennätykset ja harjoituskuormituksen kaikista aktiviteettityypeistä.
Maantieteellinen lämpökartta
Visualisoi aktiivisuuden kuumat pisteet maantieteellisellä lämpökartalla, joka näyttää kaikki tallennetut reitit paljastaen suosikkiharjoitusalueesi.
Varusteiden ja huollon seuranta
Seuraa pyörien, kenkien ja varusteiden etäisyyttä ja käyttötunteja huoltoaikataulun avulla, jotta tiedät, milloin varusteet tarvitsevat huoltoa.
Segmentin historia ja ponnistelut
Selaa kaikkia Strava-segmenttisuorituksiasi, henkilökohtaisia ennätyksiäsi ja edistymistäsi ajan mittaan jokaisella segmentillä, jonka olet ajanut tai juossut.
Strava Kertaus
Vuosittainen vuosikatsauskokemus, joka nostaa esiin vuoden suurimmat saavutuksesi, pisimmät aktiviteettisi ja kuntoilun virstanpylväät.
AI-treeniavustaja
Valinnainen tekoälypohjainen analyysi koulutusdatastasi oivalluksineen ja ehdotuksineen, yhdistettävissä OpenAI:hin, Anthropic:iin tai paikalliseen Ollama-malliin.
Statistics for Strava – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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