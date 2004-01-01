Stravan tilastot on itse isännöity analytiikan hallintapaneeli, joka hakee koko Strava-aktiviteettihistoriasi ja esittää sen interaktiivisina kaavioina, maantieteellisinä lämpökarttoina, varusteiden käyttöraportteina, segmenttianalyyseinä ja vuosikatsauksina — kaikki tallennettuna paikallisesti omalle palvelimellesi. Toisin kuin virallinen Strava-sovellus, se ei koskaan menetä historiallisia tietoja maksumuurin taakse ja antaa sinulle täyden omistusoikeuden urheilusuorituksiisi.

Asennus vaatii Strava API -sovelluksen (ilmainen luoda) ja kertaluonteisen OAuth-valtuutusvirran päivitystunnuksen luomiseksi. Kun yhteys on muodostettu, taustaprosessi tuo automaattisesti uudet aktiviteetit ja pitää hallintapaneelisi ajan tasalla. Tämän sovelluksen käyttäminen edellyttää Strava-tiliä.