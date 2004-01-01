Haven on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen blogisovellus, joka on rakennettu Ruby on Railsilla kirjoittajille, jotka haluavat yksityisen tilan jakaa ystävien ja perheen kanssa julkisen internetin sijaan. Ei itsepalvelurekisteröitymistä, ei mainoksia, ei seurantaa eikä algoritmisia syötteitä — vain ne ihmiset, joille luot tunnukset, voivat lukea julkaisujasi.

Havenin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää päiväkirjamerkintäsi, valokuvasi ja tilaajalistasi täysin hallinnassasi, mukana markdown-editori, sisäänrakennettu RSS-lukija ja kuvien skaalaus, joka on optimoitu hitaiden yhteyksien lukemiseen.