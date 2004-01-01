Asenna Haven yhdellä napsautuksella.
Yksityinen itsehostattu blogialusta henkilökohtaisille päiväkirjoille, perheen kuulumisille ja kirjoituksille, jotka jaetaan vain kutsumiesi ihmisten kanssa.
Haven – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Haven – mitä sillä voi rakentaa?
Haven on avoimen lähdekoodin henkilökohtainen blogisovellus, joka on rakennettu Ruby on Railsilla kirjoittajille, jotka haluavat yksityisen tilan jakaa ystävien ja perheen kanssa julkisen internetin sijaan. Ei itsepalvelurekisteröitymistä, ei mainoksia, ei seurantaa eikä algoritmisia syötteitä — vain ne ihmiset, joille luot tunnukset, voivat lukea julkaisujasi.
Havenin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää päiväkirjamerkintäsi, valokuvasi ja tilaajalistasi täysin hallinnassasi, mukana markdown-editori, sisäänrakennettu RSS-lukija ja kuvien skaalaus, joka on optimoitu hitaiden yhteyksien lukemiseen.
Haven – tärkeimmät ominaisuudet
Oletusarvoisesti yksityinen
Ei itsepalvelurekisteröitymistä tarkoittaa, että vain kutsutut lukijat voivat nähdä julkaisusi, valokuvasi ja kommenttisi – ihanteellinen perheblogeille ja henkilökohtaisille päiväkirjoille.
Markdown-editori
Kirjoita julkaisuja markdownilla live-esikatselulla, upotetuilla kuvilla, videoilla ja äänellä, jotka renderöidään suoraan editorissa.
Sisäänrakennettu RSS-lukija
Seuraa muita Haven-blogeja ja julkisia syötteitä omasta hallintapaneelistasi ilman erillistä syötteenlukijaa.
Yksityiset RSS-syötteet
Jokainen kutsuttu lukija saa henkilökohtaisen todennetun RSS-URL-osoitteen, jotta he voivat tilata millä tahansa syötteenlukijalla paljastamatta blogiasi julkisesti.
Kaistanleveysystävällinen
Ladattuja kuvia pienennetään automaattisesti ja käyttöliittymä toimitetaan ilman JavaScript-kehyksiä, jotta sivut pysyvät nopeina hitaissakin verkoissa.
Mukautettava teemoitus
Lisää mukautettuja CSS-tyylejä ja fontteja suoraan hallintapaneelista vastaamaan henkilökohtaista tyyliäsi ilman koodipohjan haarauttamista.
Haven – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.