Tolgee on avoimen lähdekoodin lokalisointi- ja käännöshallintajärjestelmä, jonka avulla kehitystiimit voivat hallita kaikkia sovelluksensa käännösavaimia yhdessä paikassa. Sen erottuva ominaisuus on kontekstipohjainen muokkaus – kääntäjät voivat muokata merkkijonoja suoraan käynnissä olevassa sovelluksessa koskematta kooditiedostoihin.

Tolgeen itseisännöinti VPS:llä pitää kaikki käännöstiedot hallinnassasi ja poistaa SaaS-vaihtoehdoissa yleiset merkkijono- tai käyttäjäkohtaiset maksut. Reactin, Angularin, Vuen ja muiden kehysten SDK:t integroituvat suoraan alustaan, ja REST API tukee CI/CD-putkilinjan automaatiota.