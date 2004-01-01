Asenna Tolgee yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin lokalisointialusta, jossa on kontekstissa tapahtuva muokkaus ja SDK-integraatiot sovellusten kääntämiseksi useille kielille.
Tolgee – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tolgee – mitä sillä voi rakentaa?
Tolgee on avoimen lähdekoodin lokalisointi- ja käännöshallintajärjestelmä, jonka avulla kehitystiimit voivat hallita kaikkia sovelluksensa käännösavaimia yhdessä paikassa. Sen erottuva ominaisuus on kontekstipohjainen muokkaus – kääntäjät voivat muokata merkkijonoja suoraan käynnissä olevassa sovelluksessa koskematta kooditiedostoihin.
Tolgeen itseisännöinti VPS:llä pitää kaikki käännöstiedot hallinnassasi ja poistaa SaaS-vaihtoehdoissa yleiset merkkijono- tai käyttäjäkohtaiset maksut. Reactin, Angularin, Vuen ja muiden kehysten SDK:t integroituvat suoraan alustaan, ja REST API tukee CI/CD-putkilinjan automaatiota.
Tolgee – tärkeimmät ominaisuudet
Kontekstuaalinen muokkaus
Kääntäjät voivat muokata merkkijonoja suoraan live-sovelluksesi käyttöliittymässä, mikä poistaa tarpeen etsiä niitä avaintiedostoista.
Monikielinen hallinta
Hallitse kaikkia käännösavaimia ja niiden arvoja kaikilla kohdekielillä yhdestä järjestetystä hallintapaneelista.
Viitekehys-SDK:t
Viralliset SDK:t Reactille, Angularille, Vuella ja Sveltelle integroivat Tolgeen suoraan sovelluksesi rakennusprosessiin.
Konekäännös
Täytä käännökset automaattisesti ennakkoon Google Kääntäjällä, DeepL:llä tai AWS Translate -palvelulla nopeuttaaksesi lokalisointityönkulkuja.
REST API & CLI
Automatisoi käännösten tuonnit ja viennit CI/CD-putkissa käyttämällä REST-rajapintaa tai komentorivityökalua.
Tolgee – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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