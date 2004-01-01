Asenna LanguageTool yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin kieliopin, tyylin ja oikeinkirjoituksen tarkistin yli 25 kielelle, joka toimii yksityisenä, itse isännöitynä REST API:na.
LanguageTool – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LanguageTool – mitä sillä voi rakentaa?
LanguageTool on kattava avoimen lähdekoodin oikolukupalvelin, joka havaitsee kielioppi-, tyyli-, välimerkki- ja kirjoitusvirheet yli 25 kielellä yksinkertaisen RESTful HTTP API:n kautta. Se menee paljon perusmuotoista oikolukua pidemmälle havaitakseen monimutkaisia kielioppiongelmia, mikä tekee siitä yksityisyyden huomioivan vaihtoehdon pilvipohjaisille kielioppipalveluille, kuten Grammarlylle.
Tämä on vain API-palvelu, jossa ei ole perinteistä verkkokäyttöliittymää. Asiakkaat – selaimen laajennukset, LibreOffice-lisäosat, koodieditorit ja mukautetut sovellukset – osoittavat käyttöönotto-URL-osoitteeseesi ja kutsuvat suoraan /v2/check-päätepistettä. Itseisännöinti tarkoittaa, että kirjoitettu sisältö ei koskaan poistu infrastruktuuristasi, mikä on olennaista oikeudellisille, lääketieteellisille tai arkaluonteisille yritysasiakirjoille.
LanguageTool – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 25 kielen tuki
Tarkista kielioppi ja tyyli englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, portugaliksi, hollanniksi, puolaksi ja monilla muilla kielillä yhdestä palvelusta.
Perusteellinen kieliopin tarkistus
Tunnista monimutkaiset kielioppivirheet, tyylivirheet ja sekaantuneet sanat, jotka yksinkertaiset oikolukijat jättävät huomaamatta.
REST API -integraatio
Integroi kielentarkistus mihin tahansa sovellukseen, sisällönhallintajärjestelmään tai editoriin suoraviivaisella /v2/check HTTP-päätepisteellä.
N-gram-kielimallit
Ota käyttöön valinnaiset n-grammimallit parantaaksesi merkittävästi yleisesti sekoitettujen sanojen ja lauseiden tunnistusta.
Konfiguroitavat resurssit
Säädä Java-keon kokoa käyttöönoton yhteydessä tasapainottaaksesi muistin käytön suorituskykyä vastaan odotetun pyyntömääräsi mukaisesti.
LanguageTool – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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