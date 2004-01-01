LanguageTool on kattava avoimen lähdekoodin oikolukupalvelin, joka havaitsee kielioppi-, tyyli-, välimerkki- ja kirjoitusvirheet yli 25 kielellä yksinkertaisen RESTful HTTP API:n kautta. Se menee paljon perusmuotoista oikolukua pidemmälle havaitakseen monimutkaisia kielioppiongelmia, mikä tekee siitä yksityisyyden huomioivan vaihtoehdon pilvipohjaisille kielioppipalveluille, kuten Grammarlylle.

Tämä on vain API-palvelu, jossa ei ole perinteistä verkkokäyttöliittymää. Asiakkaat – selaimen laajennukset, LibreOffice-lisäosat, koodieditorit ja mukautetut sovellukset – osoittavat käyttöönotto-URL-osoitteeseesi ja kutsuvat suoraan /v2/check-päätepistettä. Itseisännöinti tarkoittaa, että kirjoitettu sisältö ei koskaan poistu infrastruktuuristasi, mikä on olennaista oikeudellisille, lääketieteellisille tai arkaluonteisille yritysasiakirjoille.