Asenna nopCommerce yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin ASP.NET-verkkokauppa-alusta, joka pyörittää tuhansia verkkokauppoja täysin varustellulla hallintapaneelilla ja yli 1 700 markkinapaikan laajennuksella.
nopCommerce – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
nopCommerce – mitä sillä voi rakentaa?
nopCommerce on maailman ladatuin .NET-pohjainen verkkokauppa-alusta, johon tuhannet yritykset luottavat kaikenkokoisten verkkokauppojen pyörittämisessä. ASP.NET Coreen rakennettu alusta sisältää täysin varustellun hallintapaneelin tuotteiden, tilausten, asiakkaiden, alennusten ja toimitusten hallintaan, ja se tukee valmiina PostgreSQL:ää, MySQL:ää ja Microsoft SQL Serveriä.
Alustan avoin arkkitehtuuri tukee tuhansia laajennuksia ja teemoja nopCommerce-markkinapaikalta, mikä antaa kauppiaille mahdollisuuden laajentaa kauppojaan muuttamatta ydinkoodia. Oma isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa nollatransaktiomaksuja, täyttä hallintaa asiakastietoihin ja ei myyntikohtaisia maksuja liikevaihdon määrästä riippumatta.
nopCommerce – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi hallintapaneeli
Hallinnoi tuotteita, kategorioita, tilauksia, asiakkaita, alennuksia ja toimitussääntöjä yhdestä kattavasta hallintapaneelista.
Monikauppatuki
Hallinnoi useita itsenäisiä verkkokauppoja yhdestä nopCommerce-asennuksesta, joilla jokaisella on oma tuoteluettelonsa, hinnoittelunsa ja teemansa.
Kauppapaikan liitännäisekosteemi
Laajenna kauppaasi maksuyhdyskäytävillä, kuljetuspalveluilla, ERP-integraatioilla ja mukautetuilla teemoilla yli 1 700 markkinapaikan laajennuksesta.
Kansainvälinen myynti
Sisäänrakennettu monivaluutta-, monikielisyys- ja verohallinta tekevät myymisestä asiakkaille missä tahansa maassa vaivatonta.
SEO- ja markkinointityökalut
Sisäänrakennetut SEO-ominaisuudet, hylätyn ostoskorin palautus, kanta-asiakaspisteet ja kampanjahinnoittelutyökalut lisäävät liikennettä ja toistuvia ostoksia.
nopCommerce – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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