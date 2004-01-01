nopCommerce on maailman ladatuin .NET-pohjainen verkkokauppa-alusta, johon tuhannet yritykset luottavat kaikenkokoisten verkkokauppojen pyörittämisessä. ASP.NET Coreen rakennettu alusta sisältää täysin varustellun hallintapaneelin tuotteiden, tilausten, asiakkaiden, alennusten ja toimitusten hallintaan, ja se tukee valmiina PostgreSQL:ää, MySQL:ää ja Microsoft SQL Serveriä.

Alustan avoin arkkitehtuuri tukee tuhansia laajennuksia ja teemoja nopCommerce-markkinapaikalta, mikä antaa kauppiaille mahdollisuuden laajentaa kauppojaan muuttamatta ydinkoodia. Oma isännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa nollatransaktiomaksuja, täyttä hallintaa asiakastietoihin ja ei myyntikohtaisia maksuja liikevaihdon määrästä riippumatta.