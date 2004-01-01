MiroTalk P2P on itse isännöity WebRTC-videoneuvottelualusta, joka reitittää median suoraan osallistujien välillä – ei palvelimesi kautta. Koska videovirrat kulkevat vertaisverkossa, viive on minimaalinen ja VPS-kaistanleveyttäsi käytetään vain signalointiin, vaikka useita huoneita olisi käynnissä samanaikaisesti. Osallistujat liittyvät mistä tahansa modernista selaimesta jaettavan linkin kautta ilman tiliä, latausta tai laajennusta.

Toisin kuin pilvipalvelut, jotka kirjaavat ja käsittelevät kokoustietoja omassa infrastruktuurissaan, MiroTalkin itseisännöinti pitää jokaisen keskustelun omistamallasi laitteistolla. Huoneet voidaan suojata salasanalla, isännän suojaus rajoittaa istuntojen luomisen valtuutetuille käyttäjille, ja REST API:n avulla voit integroida kokousten luomisen omiin sovelluksiisi.