Asenna MiroTalk yhden napsautuksen asennuksella.
Itse ylläpidetty P2P-videoneuvottelu rajattomilla huoneilla, näytön jakamisella, eikä osallistujilta vaadita sovelluksen asennusta.
MiroTalk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MiroTalk – mitä sillä voi rakentaa?
MiroTalk P2P on itse isännöity WebRTC-videoneuvottelualusta, joka reitittää median suoraan osallistujien välillä – ei palvelimesi kautta. Koska videovirrat kulkevat vertaisverkossa, viive on minimaalinen ja VPS-kaistanleveyttäsi käytetään vain signalointiin, vaikka useita huoneita olisi käynnissä samanaikaisesti. Osallistujat liittyvät mistä tahansa modernista selaimesta jaettavan linkin kautta ilman tiliä, latausta tai laajennusta.
Toisin kuin pilvipalvelut, jotka kirjaavat ja käsittelevät kokoustietoja omassa infrastruktuurissaan, MiroTalkin itseisännöinti pitää jokaisen keskustelun omistamallasi laitteistolla. Huoneet voidaan suojata salasanalla, isännän suojaus rajoittaa istuntojen luomisen valtuutetuille käyttäjille, ja REST API:n avulla voit integroida kokousten luomisen omiin sovelluksiisi.
MiroTalk – tärkeimmät ominaisuudet
Vertaisverkkomedia
Video- ja äänivirta suoraan osallistujien välillä — ei palvelimesi kautta — pitäen viiveen alhaisena ja kaistanleveyskulut lähes nollassa riippumatta siitä, kuinka monta huonetta on käynnissä samanaikaisesti.
Sovellusta ei tarvita
Osallistujat liittyvät mistä tahansa modernista selaimesta jaettavan linkin kautta ilman tilin rekisteröintiä, latausta tai selainlaajennusta.
Näytön jakaminen ja tallennus
Jaa näyttösi tai tietty sovellusikkuna ja tallenna istuntoja paikallisesti laitteellesi tallentamatta tallenteita palvelimelle.
Valkotaulu ja tiedostojen jakaminen
Tee yhteistyötä reaaliaikaisesti jaetulla valkotaululla ja siirrä tiedostoja suoraan osallistujien välillä istunnon aikana ilman ulkoista tallennustilaa.
Isännän suojaus
Vaadi salasana uusien huoneiden luomiseen, rajoittaen istuntojen luomisen valtuutetuille käyttäjille, pitäen samalla osallistujien liittymislinkit avoimina ja kitkattomina.
REST API ja upotus
Luo huoneita ja luo liittymistunnuksia ohjelmallisesti dokumentoidun REST-rajapinnan kautta, ja upota neuvotteluliittymä mille tahansa verkkosivustolle iframe-kehyksenä.
MiroTalk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.