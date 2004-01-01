Wanderer on itse ylläpidettävä reittitietokanta ja ulkoilun seurantatyökalu retkeilijöille, pyöräilijöille, kiipeilijöille ja kaikille, jotka tutkivat jalkaisin tai pyörillä. Lataa GPX-jälkiä, kirjaa huippuja ja reittipisteitä, selaa korkeusprofiileja ja tarkastele kaikkia reittejäsi interaktiivisella kartalla – omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja tai tietojen jakamista kolmansien osapuolten kanssa.

Reittiesi yksityinen tallentaminen VPS:lle tarkoittaa, että reittisi, sijaintisi ja toimintahistoriasi pysyvät hallinnassasi. Wanderer integroituu OpenStreetMap-palveluihin geokoodausta ja reititystä varten, ja sen monen käyttäjän tuki tekee siitä käytännöllisen jaetun lokikirjan reittikerhoille, vaellusryhmille tai perheille, jotka tutkivat luontoa yhdessä.