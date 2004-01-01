Ota Wanderer käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity reittitietokanta ja GPX-jälkien hallintaohjelma retkeilijöille, pyöräilijöille ja ulkoilijoille.
Wanderer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Wanderer – mitä sillä voi rakentaa?
Wanderer on itse ylläpidettävä reittitietokanta ja ulkoilun seurantatyökalu retkeilijöille, pyöräilijöille, kiipeilijöille ja kaikille, jotka tutkivat jalkaisin tai pyörillä. Lataa GPX-jälkiä, kirjaa huippuja ja reittipisteitä, selaa korkeusprofiileja ja tarkastele kaikkia reittejäsi interaktiivisella kartalla – omalla palvelimellasi ilman tilausmaksuja tai tietojen jakamista kolmansien osapuolten kanssa.
Reittiesi yksityinen tallentaminen VPS:lle tarkoittaa, että reittisi, sijaintisi ja toimintahistoriasi pysyvät hallinnassasi. Wanderer integroituu OpenStreetMap-palveluihin geokoodausta ja reititystä varten, ja sen monen käyttäjän tuki tekee siitä käytännöllisen jaetun lokikirjan reittikerhoille, vaellusryhmille tai perheille, jotka tutkivat luontoa yhdessä.
Wanderer – tärkeimmät ominaisuudet
GPX-jälkien hallinta
Lataa ja järjestä GPX-tiedostoja mistä tahansa GPS-laitteesta tai -sovelluksesta rakentaaksesi henkilökohtaisen reitti- ja tallennettujen aktiviteettien kirjaston.
Interaktiiviset reittikartat
Selaa kaikkia reittejäsi interaktiivisella OpenStreetMap-pohjaisella kartalla, jossa on suodattimet etäisyydelle, korkeudelle ja aktiviteettityypille.
Korkeusprofiilit
Tarkastele yksityiskohtaisia korkeuskarttoja jokaisesta reitistä ymmärtääksesi nousun, laskun ja maaston vaikeuden ennen lähtöä.
Huippu- ja reittipistelokit
Tallenna huiput, reittien lähtöpisteet ja kiinnostavat kohteet reittien varrelta rakentaaksesi haettavan henkilökohtaisen ulkoilupäiväkirjan.
Monikäyttäjäinen reittien jakaminen
Jaa reittikokoelmia perheenjäsenten tai klubin jäsenten kanssa, jotta koko ryhmä voi käyttää ja täydentää yhteistä kirjastoa.
Wanderer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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