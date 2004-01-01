Foxel on avoimen lähdekoodin yksityinen pilvitallennusalusta, joka yhdistää tiedostot paikallisilta levyiltä, S3:sta, WebDAVista, SFTP:stä, FTP:stä, Google Drivesta, OneDrivesta, Dropboxista ja muista taustajärjestelmistä yhden verkkokäyttöliittymän taakse. Sen erottuva ominaisuus on tekoälyyn perustuva semanttinen haku, jonka avulla voit löytää valokuvia, videoita ja asiakirjoja luonnollisen kielen kuvauksilla tiedostonimien sijaan.

Foxelin itseisännöinti pitää henkilökohtaisen mediakirjastosi, työarkistosi ja jaetut tiimitiedostosi infrastruktuurissa, jota hallitset täysin – ei käyttäjäkohtaisia maksuja, ei omistusoikeudellista lukitusta eikä kolmansien osapuolten suorittamaa tietojesi skannausta upotusten luomiseksi. Roolipohjainen pääsynhallinta, allekirjoitetut jakolinkit ja protokollakartoitukset S3 API:n ja WebDAVin kautta tekevät siitä sopivan sekä yksityishenkilöille että pienille tiimeille.