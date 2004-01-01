Ota Foxel käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity yksityinen pilvitallennustila tekoälypohjaisella semanttisella haulla valokuvien, videoiden ja asiakirjojen välillä.
Foxel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Foxel – mitä sillä voi rakentaa?
Foxel on avoimen lähdekoodin yksityinen pilvitallennusalusta, joka yhdistää tiedostot paikallisilta levyiltä, S3:sta, WebDAVista, SFTP:stä, FTP:stä, Google Drivesta, OneDrivesta, Dropboxista ja muista taustajärjestelmistä yhden verkkokäyttöliittymän taakse. Sen erottuva ominaisuus on tekoälyyn perustuva semanttinen haku, jonka avulla voit löytää valokuvia, videoita ja asiakirjoja luonnollisen kielen kuvauksilla tiedostonimien sijaan.
Foxelin itseisännöinti pitää henkilökohtaisen mediakirjastosi, työarkistosi ja jaetut tiimitiedostosi infrastruktuurissa, jota hallitset täysin – ei käyttäjäkohtaisia maksuja, ei omistusoikeudellista lukitusta eikä kolmansien osapuolten suorittamaa tietojesi skannausta upotusten luomiseksi. Roolipohjainen pääsynhallinta, allekirjoitetut jakolinkit ja protokollakartoitukset S3 API:n ja WebDAVin kautta tekevät siitä sopivan sekä yksityishenkilöille että pienille tiimeille.
Foxel – tärkeimmät ominaisuudet
Semanttinen AI-haku
Etsi valokuvia ja asiakirjoja kuvailemalla niitä selkokielellä käyttäen konfiguroitavia upotusmalleja ja Milvus- tai Qdrant-vektoritietokantoja.
Yhtenäiset tallennustilan taustajärjestelmät
Yhdistä paikalliset levyt, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox ja paljon muuta yhden selauskäyttöliittymän taakse laajennettavien sovittimien avulla.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä mukautettuja rooleja polkuun perustuvilla luku-, kirjoitus-, poisto- ja jakamisoikeuksilla käyttäen jokerimerkkejä, säännöllisiä lausekkeita ja priorisoituja sääntöjä.
Sisäänrakennettu tiedoston esikatselu
Suoratoista kuvia, videoita, PDF-tiedostoja, Office-dokumentteja, tekstiä ja lähdekoodia suoraan selaimessa lataamatta alkuperäistä tiedostoa.
Protokollakartoitukset
Tarjoa tallennustilasi S3-yhteensopivien päätepisteiden, WebDAV-liitosten ja allekirjoitettujen suorien linkkien avulla skripteille, sovelluksille ja käyttöjärjestelmän tiedostonhallintaohjelmille.
Liitännäinen ja AI-agentti
Laajenna alustaa manifestipohjaisilla laajennuksilla ja integroidulla tekoälyagentilla, joka suorittaa tiedostotoimintoja ja automaatiotehtäviä.
Foxel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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