Asenna Tracktor yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ajoneuvoseuranta- ja kalustonhallinta-alusta ajoneuvojesi ja omaisuutesi seurantaan yhdessä paikassa.
Tracktor – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tracktor – mitä sillä voi rakentaa?
Tracktor on avoimen lähdekoodin verkkosovellus ajoneuvojen seurantaan ja kalustonhallintaan, joka on suunniteltu antamaan yksityishenkilöille ja pienyrityksille täysi näkyvyys ajoneuvoihinsa ja omaisuuteensa. Se tarjoaa selkeän, itse isännöidyn hallintapaneelin matkojen tallentamiseen, ajoneuvojen hallintaan ja kaluston toiminnan seurantaan – ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa.
Kevyelle Node.js-pinolle ja SQLite-tallennustilalle rakennettu Tracktor on helppo ottaa käyttöön ja vaatii minimaalisesti resursseja. Kalustotietosi pysyvät omalla palvelimellasi, mikä antaa sinulle täyden hallinnan käyttöoikeuksiin, yksityisyyteen ja säilytykseen. Ensimmäistä kertaa vierailevia kehotetaan rekisteröimään järjestelmänvalvojan tili, mikä tekee alkuasetuksista saumattoman.
Tracktor – tärkeimmät ominaisuudet
Ajoneuvonhallinta
Lisää ja järjestä koko kalustosi yhteen paikkaan seuraten jokaista ajoneuvoa sen omalla profiililla, tiedoilla ja toimintahistorialla.
Matkan tallennus
Kirjaa matkat aloitus- ja päätepisteineen, etäisyyksineen ja aikaleimoineen rakentaaksesi tarkan historian ajoneuvon käytöstä ja reiteistä.
Itse isännöity yksityisyys
Kaikki kalustotiedot tallennetaan omalle palvelimellesi — ei kolmannen osapuolen seurantapalveluita, ei tilausmaksuja eikä toimittajalukitusta.
Kevyt SQLite-tallennustila
Käyttää SQLitea pysyvään tallennukseen, pitäen käyttöönoton yksinkertaisena ja resurssitehokkaana ilman erillistä tietokantapalvelinta.
Käyttäjän todennus
Sisäänrakennettu todennus turvaa pääsyn kalustotietoihisi, ja ensikäynnin rekisteröinti tekee alkuasetuksista vaivattomia.
Tracktor – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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