Tracktor on avoimen lähdekoodin verkkosovellus ajoneuvojen seurantaan ja kalustonhallintaan, joka on suunniteltu antamaan yksityishenkilöille ja pienyrityksille täysi näkyvyys ajoneuvoihinsa ja omaisuuteensa. Se tarjoaa selkeän, itse isännöidyn hallintapaneelin matkojen tallentamiseen, ajoneuvojen hallintaan ja kaluston toiminnan seurantaan – ilman tilausmaksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa.

Kevyelle Node.js-pinolle ja SQLite-tallennustilalle rakennettu Tracktor on helppo ottaa käyttöön ja vaatii minimaalisesti resursseja. Kalustotietosi pysyvät omalla palvelimellasi, mikä antaa sinulle täyden hallinnan käyttöoikeuksiin, yksityisyyteen ja säilytykseen. Ensimmäistä kertaa vierailevia kehotetaan rekisteröimään järjestelmänvalvojan tili, mikä tekee alkuasetuksista saumattoman.