Grafana Loki on Grafana Labsin rakentama avoimen lähdekoodin lokien yhdistämisjärjestelmä, joka hyödyntää Prometheuksen lähestymistapaa lokeihin — se indeksoi vain pienen joukon metatietotunnisteita per virta koko lokisisällön sijaan, mikä pitää tallennuskustannukset ja operatiiviset yleiskustannukset huomattavasti alhaisempina kuin perinteisissä lokitietokannoissa. Lokit siirretään sisään agenteilla, kuten Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit tai Vector, ja niitä kysellään LogQL:llä.

Tämä malli niputtaa Lokin ja Grafanan, joka on esikonfiguroitu käyttöliittymäksi, ja esivarustaa Lokin oletustietolähteeksi, joten lokit ovat haettavissa Tutki-näkymässä heti, kun pino käynnistyy. Itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluontoiset sovellus- ja tarkastuslokit kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman gigatavukohtaisia sisäänottokustannuksia.