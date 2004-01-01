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Vaakasuunnassa skaalautuva lokien yhdistämisjärjestelmä, joka on Prometheuksen inspiroima ja suunniteltu tunnisteiden kustannustehokkaaseen indeksointiin täyden tekstin sijaan.

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KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
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35,99
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16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
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8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Grafana Loki – mitä sillä voi rakentaa?

Grafana Loki on Grafana Labsin rakentama avoimen lähdekoodin lokien yhdistämisjärjestelmä, joka hyödyntää Prometheuksen lähestymistapaa lokeihin — se indeksoi vain pienen joukon metatietotunnisteita per virta koko lokisisällön sijaan, mikä pitää tallennuskustannukset ja operatiiviset yleiskustannukset huomattavasti alhaisempina kuin perinteisissä lokitietokannoissa. Lokit siirretään sisään agenteilla, kuten Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit tai Vector, ja niitä kysellään LogQL:llä.

Tämä malli niputtaa Lokin ja Grafanan, joka on esikonfiguroitu käyttöliittymäksi, ja esivarustaa Lokin oletustietolähteeksi, joten lokit ovat haettavissa Tutki-näkymässä heti, kun pino käynnistyy. Itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluontoiset sovellus- ja tarkastuslokit kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman gigatavukohtaisia sisäänottokustannuksia.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Grafana Loki – tärkeimmät ominaisuudet

Tunnisteisiin perustuva indeksointi

Loki indeksoi vain kourallisen metatietotunnisteita lokivirtaa kohden koko tietokuorman sijaan, mikä vähentää tallennus- ja muistikustannuksia verrattuna Elasticsearch-tyyppisiin moottoreihin.

LogQL-kyselykieli

Kyselylokit PromQL-vaikutteisella syntaksilla, joka tukee suodatusta, jäsentämistä ja mittareiden poimintaa, jotta voit piirtää virhetasot ja viiveen suoraan lokiriveiltä.

Sisältyvä Grafana käyttöliittymä

Mukana toimitettu Grafana-instanssi sisältää Lokin esikonfiguroituna tietolähteeksi, valmiina Tutki-näkymää, koontinäyttöjä ja yhtenäistä hälytystä varten heti ensimmäisestä päivästä.

Moniagenttinen sisäänotto

Vastaanota lokeja Promtaililta, Grafana Alloylta, Fluent Bitiltä, Vectorilta, Logstashilta ja kaikilta asiakkailta, jotka käyttävät Lokin push-rajapintaa, joustavaan keräämiseen koko pinostasi.

Yhtenäinen hälytys

Määritä LogQL-pohjaiset hälytyssäännöt Grafanan kautta ja reititä ilmoitukset Slackiin, PagerDutyyn, sähköpostiin ja webhookeihin olemassa olevien mittarihälytysten rinnalle.

Tiedostojärjestelmäpohjainen tallennustila

Oletusarvoinen yhden binäärin tila säilyttää palaset ja TSDB-indeksin levyllä olevaan Docker-volyymiin, ilman että ulkoista objektivarastoa tarvitaan aloittamiseen.

Grafana Loki – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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