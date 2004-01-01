Asenna Grafana Loki yhden napsautuksen asennuksena.
Vaakasuunnassa skaalautuva lokien yhdistämisjärjestelmä, joka on Prometheuksen inspiroima ja suunniteltu tunnisteiden kustannustehokkaaseen indeksointiin täyden tekstin sijaan.
Grafana Loki – valitse sopiva VPS-paketti
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Grafana Loki – mitä sillä voi rakentaa?
Grafana Loki on Grafana Labsin rakentama avoimen lähdekoodin lokien yhdistämisjärjestelmä, joka hyödyntää Prometheuksen lähestymistapaa lokeihin — se indeksoi vain pienen joukon metatietotunnisteita per virta koko lokisisällön sijaan, mikä pitää tallennuskustannukset ja operatiiviset yleiskustannukset huomattavasti alhaisempina kuin perinteisissä lokitietokannoissa. Lokit siirretään sisään agenteilla, kuten Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit tai Vector, ja niitä kysellään LogQL:llä.
Tämä malli niputtaa Lokin ja Grafanan, joka on esikonfiguroitu käyttöliittymäksi, ja esivarustaa Lokin oletustietolähteeksi, joten lokit ovat haettavissa Tutki-näkymässä heti, kun pino käynnistyy. Itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluontoiset sovellus- ja tarkastuslokit kokonaan omassa infrastruktuurissasi ilman gigatavukohtaisia sisäänottokustannuksia.
Grafana Loki – tärkeimmät ominaisuudet
Tunnisteisiin perustuva indeksointi
Loki indeksoi vain kourallisen metatietotunnisteita lokivirtaa kohden koko tietokuorman sijaan, mikä vähentää tallennus- ja muistikustannuksia verrattuna Elasticsearch-tyyppisiin moottoreihin.
LogQL-kyselykieli
Kyselylokit PromQL-vaikutteisella syntaksilla, joka tukee suodatusta, jäsentämistä ja mittareiden poimintaa, jotta voit piirtää virhetasot ja viiveen suoraan lokiriveiltä.
Sisältyvä Grafana käyttöliittymä
Mukana toimitettu Grafana-instanssi sisältää Lokin esikonfiguroituna tietolähteeksi, valmiina Tutki-näkymää, koontinäyttöjä ja yhtenäistä hälytystä varten heti ensimmäisestä päivästä.
Moniagenttinen sisäänotto
Vastaanota lokeja Promtaililta, Grafana Alloylta, Fluent Bitiltä, Vectorilta, Logstashilta ja kaikilta asiakkailta, jotka käyttävät Lokin push-rajapintaa, joustavaan keräämiseen koko pinostasi.
Yhtenäinen hälytys
Määritä LogQL-pohjaiset hälytyssäännöt Grafanan kautta ja reititä ilmoitukset Slackiin, PagerDutyyn, sähköpostiin ja webhookeihin olemassa olevien mittarihälytysten rinnalle.
Tiedostojärjestelmäpohjainen tallennustila
Oletusarvoinen yhden binäärin tila säilyttää palaset ja TSDB-indeksin levyllä olevaan Docker-volyymiin, ilman että ulkoista objektivarastoa tarvitaan aloittamiseen.
Grafana Loki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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