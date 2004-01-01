OpenProject on avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, joka tarjoaa tiimeille itse isännöidyn vaihtoehdon Jiran, Asanan ja Basecampin kaltaisille työkaluille. Se kattaa koko projektin elinkaaren – tehtävien ja virheiden seurannasta Gantt-aikajanansuunnitteluun, Agile-tauluihin (Scrum ja Kanban) ja sisäänrakennettuun ajanseurantaan – yhdessä sovelluksessa. Toisin kuin SaaS-työkalut, itse isännöinti pitää kaikki projektitiedot, aikajanat ja tiimin viestinnän omassa infrastruktuurissasi.

Ohjelmistokehityksen, insinööritoimistojen, hallituksen ja rakennusalan organisaatioiden tiimit käyttävät OpenProjectia monimutkaisten, usean tiimin projektien hallintaan tiukkojen tietosuvereniteettivaatimusten mukaisesti. Tämä malli ottaa OpenProjectin käyttöön omilla web-, taustatyöntekijä- ja PostgreSQL-palveluilla suositellun tuotantoarkkitehtuurin mukaisesti.