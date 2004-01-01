Asenna OpenProject yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, joka kattaa tehtävien seurannan, Gantt-suunnittelun, Agile-taulut ja ajanseurannan yhdessä itse isännöitävässä sovelluksessa.
OpenProject – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenProject – mitä sillä voi rakentaa?
OpenProject on avoimen lähdekoodin projektinhallinta-alusta, joka tarjoaa tiimeille itse isännöidyn vaihtoehdon Jiran, Asanan ja Basecampin kaltaisille työkaluille. Se kattaa koko projektin elinkaaren – tehtävien ja virheiden seurannasta Gantt-aikajanansuunnitteluun, Agile-tauluihin (Scrum ja Kanban) ja sisäänrakennettuun ajanseurantaan – yhdessä sovelluksessa. Toisin kuin SaaS-työkalut, itse isännöinti pitää kaikki projektitiedot, aikajanat ja tiimin viestinnän omassa infrastruktuurissasi.
Ohjelmistokehityksen, insinööritoimistojen, hallituksen ja rakennusalan organisaatioiden tiimit käyttävät OpenProjectia monimutkaisten, usean tiimin projektien hallintaan tiukkojen tietosuvereniteettivaatimusten mukaisesti. Tämä malli ottaa OpenProjectin käyttöön omilla web-, taustatyöntekijä- ja PostgreSQL-palveluilla suositellun tuotantoarkkitehtuurin mukaisesti.
OpenProject – tärkeimmät ominaisuudet
Työpaketin seuranta
Luo ja hallinnoi tehtäviä, virheitä, käyttäjätarinoita ja virstanpylväitä runsaalla metadatalla, hierarkioilla ja kohteiden välisillä suhteilla.
Gantt-aikajanan suunnittelu
Ajoita työt ajallisesti interaktiivisten Gantt-kaavioiden, riippuvuuksien ja välitavoitteiden seurannan avulla monivaiheisissa projekteissa.
Agile-taulut
Suorita Scrum-sprinttejä tai Kanban-työnkulkuja vedä ja pudota -taulujen, kehitysjonon hallinnan ja nopeuden seurannan avulla.
Ajan- ja kustannusseuranta
Kirjaa aikaa työpaketteihin, aseta budjetit ja luo kustannusraportteja pitääksesi projektit aikataulussa ja budjetissa.
GitHub & GitLab -integraatio
Linkitä vetopyynnöt ja commitit suoraan työpaketteihin, antaen kehittäjille ja projektipäälliköille yhtenäisen näkymän edistymisestä.
OpenProject – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.