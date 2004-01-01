RustDesk on Rustilla rakennettu avoimen lähdekoodin etätyöpöytäalusta, joka tarjoaa itse isännöitävän vaihtoehdon TeamViewerille ja AnyDeskille ilman käyttörajoituksia, paikkakohtaisia rajoituksia tai toistuvia lisenssikustannuksia. Se ottaa käyttöön kaksi palvelinkomponenttia – hbbs yhteydenhallintaan ja hbbr välitykseen – mahdollistaen suorat vertaisverkkoyhteydet automaattisella varajärjestelmällä, kun palomuurit estävät suoran reitityksen.

RustDesk-palvelimen itse isännöinti tarkoittaa, että etäkäyttöistuntojasi ei koskaan reititetä kolmannen osapuolen infrastruktuurin kautta. Salausavaimet, yhteysloki ja käyttöoikeuskäytännöt pysyvät hallinnassasi, mikä tekee siitä sopivan IT-tiimeille, joilla on tiukat vaatimustenmukaisuusvaatimukset.