Asenna RustDesk yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin etätyöpöytäpalvelin, joka antaa sinulle täyden hallinnan turvalliseen etäkäyttöön ilman tilausmaksuja tai tietojen reititystä kolmansien osapuolten kautta.
RustDesk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RustDesk – mitä sillä voi rakentaa?
RustDesk on Rustilla rakennettu avoimen lähdekoodin etätyöpöytäalusta, joka tarjoaa itse isännöitävän vaihtoehdon TeamViewerille ja AnyDeskille ilman käyttörajoituksia, paikkakohtaisia rajoituksia tai toistuvia lisenssikustannuksia. Se ottaa käyttöön kaksi palvelinkomponenttia – hbbs yhteydenhallintaan ja hbbr välitykseen – mahdollistaen suorat vertaisverkkoyhteydet automaattisella varajärjestelmällä, kun palomuurit estävät suoran reitityksen.
RustDesk-palvelimen itse isännöinti tarkoittaa, että etäkäyttöistuntojasi ei koskaan reititetä kolmannen osapuolen infrastruktuurin kautta. Salausavaimet, yhteysloki ja käyttöoikeuskäytännöt pysyvät hallinnassasi, mikä tekee siitä sopivan IT-tiimeille, joilla on tiukat vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
RustDesk – tärkeimmät ominaisuudet
Ei tilausmaksuja
Poistaa kaupallisille etätyöpöytäratkaisuille tyypilliset paikkakohtaiset lisensointikustannukset, tehden siitä taloudellisen kasvaville tiimeille.
Päästä päähän -salaus
Kaikki etäistunnot salataan, ja salausavaimet tallennetaan omalle palvelimellesi kaupallisen palveluntarjoajan sijaan.
Alustariippumattomat asiakasohjelmat
Asiakassovellukset ovat saatavilla Windowsille, macOS:lle, Linuxille, Androidille ja iOS:lle, mikä mahdollistaa etäkäytön käytännössä miltä tahansa laitteelta.
P2P välitysvarmistuksella
Muodostaa suorat vertaisverkkoyhteydet parhaan suorituskyvyn takaamiseksi, siirtyen automaattisesti välityspalvelimeen, jos NAT tai palomuurit estävät yhteyden.
Valvomaton pääsy
Tukee valvomattomia etäistuntoja palvelimen hallintaan ja työajan ulkopuoliseen ylläpitoon ilman, että etäkoneella tarvitaan ketään.
RustDesk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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