Ota bolt.diy käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen koodausavustaja, jonka avulla voit kehottaa, suorittaa ja ottaa käyttöön täyden pinon sovelluksia selaimestasi.
bolt.diy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
bolt.diy – mitä sillä voi rakentaa?
bolt.diy on bolt.new:n avoimen lähdekoodin haarukka, joka tuo täyden pinon tekoälyavusteisen kehityksen omaan infrastruktuuriisi. Se yhdistää selainpohjaisen editorin integroidun ajonaikaisen ympäristön kanssa, antaen sinun kuvata, mitä haluat rakentaa selkokielellä ja antaa LLM:n luoda, suorittaa ja iteroida kokonaisia sovelluksia — mukaan lukien käyttöliittymä, taustaohjelma ja konfiguraatio.
Toisin kuin pilvipohjaiset tekoälykoodaustyökalut, bolt.diy:n itseisännöinti tarkoittaa, että koodisi, kehotteesi ja API-avaimesi pysyvät VPS:lläsi. Yhdistät jo käyttämäsi LLM-palveluntarjoajat — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, paikalliset Ollama-mallit ja paljon muuta — joten et ole koskaan sidottu yhteen toimittajaan tai tilaustasoon.
bolt.diy – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalveluntarjoajan LLM-tuki
Yhdistä OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI ja yli 15 muuta palveluntarjoajaa yhdestä käyttöliittymästä.
Täyden pinon koodin generointi
Luo kokonaisia sovelluksia toimivilla käyttöliittymillä, taustajärjestelmillä ja konfiguraatiotiedostoilla – ei vain koodinpätkiä.
Selaimessa suoritus
Suorita ja esikatsele luotua koodia suoraan selaimessa poistumatta käyttöliittymästä tai perustamatta paikallista kehitysympäristöä.
Tuo omat API-avaimesi
Käytä olemassa olevia palveluntarjoajasi tunnistetietoja, jotta maksat vain käyttämästäsi, ilman alustakohtaisia lisämaksuja tai tilaustasoja.
Avoimen lähdekoodin ja itse isännöity
Kaikki kehotteet, luotu koodi ja tunnistetiedot pysyvät VPS-palvelimellasi — tietoja ei jaeta kolmannen osapuolen SaaS-alustan kanssa.
bolt.diy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.