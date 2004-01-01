bolt.diy on bolt.new:n avoimen lähdekoodin haarukka, joka tuo täyden pinon tekoälyavusteisen kehityksen omaan infrastruktuuriisi. Se yhdistää selainpohjaisen editorin integroidun ajonaikaisen ympäristön kanssa, antaen sinun kuvata, mitä haluat rakentaa selkokielellä ja antaa LLM:n luoda, suorittaa ja iteroida kokonaisia sovelluksia — mukaan lukien käyttöliittymä, taustaohjelma ja konfiguraatio.

Toisin kuin pilvipohjaiset tekoälykoodaustyökalut, bolt.diy:n itseisännöinti tarkoittaa, että koodisi, kehotteesi ja API-avaimesi pysyvät VPS:lläsi. Yhdistät jo käyttämäsi LLM-palveluntarjoajat — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, paikalliset Ollama-mallit ja paljon muuta — joten et ole koskaan sidottu yhteen toimittajaan tai tilaustasoon.