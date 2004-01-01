Asenna MeTube yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity verkkokäyttöliittymä videoiden lataamiseen YouTubesta ja yli 1 000 muulta sivustolta yt-dlp:n kautta.
MeTube – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MeTube – mitä sillä voi rakentaa?
MeTube on selaimeen perustuva yt-dlp:n käyttöliittymä, jonka avulla voit ladata videoita YouTubesta ja yli 1 000 muulta alustalta miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistojen asennusta. Se tukee laadunvalintaa aina 4K-resoluutioon asti, vain äänen poimimista MP3-muotoon, soittolistojen ja kanavien lataamista sekä reaaliaikaista latausjonoa edistymisen seurannalla – kaikki puhtaasta, mobiiliystävällisestä käyttöliittymästä.
MeTuben itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lataukset tapahtuvat datakeskuksen nopeudella, tiedostot tallennetaan palvelinpuolelle myöhempää noutoa varten, ja palvelu jatkaa toimintaansa alustojen muuttuessa – riippumatta rikkoutuvista selainlaajennuksista tai kaupallisista lataustyökaluista, jotka asettavat laaturajoituksia ja vaativat tunnuksia.
MeTube – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 1 000 tuettua sivustoa
Lataa YouTubesta, Vimeosta, Twitchistä, SoundCloudista ja yli tuhannelta muulta video- ja audioalustalta.
Laatu jopa 4K
Valitse tarvitsemasi tarkka resoluutio ja muoto, mukaan lukien pelkän äänen erottelu MP3- tai muihin muotoihin.
Soittolistan lataukset
Lisää koko soittolista tai kanava jonoon erälatausta varten ja anna palvelimen käsitellä se taustalla.
Selainpohjainen käyttö
Asiakasohjelmistoa ei tarvita — hallitse latauksia miltä tahansa puhelimelta, tabletilta tai tietokoneelta verkkoselaimella.
Datakeskuksen latausnopeudet
Lataukset suoritetaan VPS-palvelimellasi palvelimen täydellä kaistanleveydellä, vapauttaen paikallisen laitteesi ja internetyhteytesi.
MeTube – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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