MeTube on selaimeen perustuva yt-dlp:n käyttöliittymä, jonka avulla voit ladata videoita YouTubesta ja yli 1 000 muulta alustalta miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistojen asennusta. Se tukee laadunvalintaa aina 4K-resoluutioon asti, vain äänen poimimista MP3-muotoon, soittolistojen ja kanavien lataamista sekä reaaliaikaista latausjonoa edistymisen seurannalla – kaikki puhtaasta, mobiiliystävällisestä käyttöliittymästä.

MeTuben itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että lataukset tapahtuvat datakeskuksen nopeudella, tiedostot tallennetaan palvelinpuolelle myöhempää noutoa varten, ja palvelu jatkaa toimintaansa alustojen muuttuessa – riippumatta rikkoutuvista selainlaajennuksista tai kaupallisista lataustyökaluista, jotka asettavat laaturajoituksia ja vaativat tunnuksia.