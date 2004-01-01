Ota Speaches käyttöön yhdellä klikkauksella.
OpenAI-yhteensopiva puheesta tekstiksi ja tekstistä puheeksi -palvelin, jonka voit itse isännöidä ja ajaa kokonaan omalla VPS:lläsi.
Speaches – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Speaches – mitä sillä voi rakentaa?
Speaches on OpenAI API -yhteensopiva äänipalvelin, joka tuo huippuluokan puheentunnistuksen ja tekstistä puheeksi -synteesin omaan infrastruktuuriisi. Rakennettu faster-whisperin päälle transkriptiota varten ja Kokoro/Piperin päälle puhesynteesiä varten, se tarjoaa samat päätepisteet kuin OpenAI Audio API — joten mikä tahansa olemassa oleva työkalu, SDK tai integraatio, joka toimii OpenAI:n kanssa, toimii Speachesin kanssa heti käyttövalmiina.
Speachesin itseisännöinti tarkoittaa, että äänidatasi ei koskaan poistu palvelimiltasi, minuuttikohtaisia transkriptiomaksuja ei ole, ja säilytät täyden hallinnan siitä, mitkä mallit ovat käynnissä ja miten resursseja jaetaan. Mallit ladataan tarvittaessa ja puretaan automaattisesti käyttämättömyyden jälkeen, pitäen muistin käytön vähäisenä tavallisella VPS:llä.
Speaches – tärkeimmät ominaisuudet
OpenAI API -yhteensopiva
Toteuttaa OpenAI Audio API -määrityksen — lisää itse isännöimäsi URL-osoite, ja olemassa olevat OpenAI-integraatiot jatkavat toimintaansa ilman koodimuutoksia.
Puheesta tekstiksi -transkriptio
Voimanlähteenä faster-whisper, joka tukee monikielistä transkriptiota reaaliaikaisella suoratoistolla Server-Sent Events -tekniikan kautta.
Tekstistä puheeksi -synteesi
Luo luonnollisen kuuloinen puhe käyttäen Kokoro- (sijoittui ykköseksi TTS Arenalla) ja Piper-malleja, kokonaan laitteella.
Dynaamisen mallin lataus
Mallit latautuvat automaattisesti ensimmäisen pyynnön yhteydessä ja purkautuvat muokattavissa olevan joutoajan jälkeen, joten käytät muistia vain tarvittaessa.
Sisäänrakennettu verkko-UI
Gradio-pohjainen käyttöliittymä mahdollistaa transkription ja synteesin testaamisen suoraan selaimessasi ilman lisätyökaluja.
API-avaimen todennus
Valinnaisesti suojaa kaikki API-päätepisteet yhdellä API-avaimella pitäen interaktiiviset dokumentit julkisesti saatavilla.
Speaches – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.