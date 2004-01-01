Speaches on OpenAI API -yhteensopiva äänipalvelin, joka tuo huippuluokan puheentunnistuksen ja tekstistä puheeksi -synteesin omaan infrastruktuuriisi. Rakennettu faster-whisperin päälle transkriptiota varten ja Kokoro/Piperin päälle puhesynteesiä varten, se tarjoaa samat päätepisteet kuin OpenAI Audio API — joten mikä tahansa olemassa oleva työkalu, SDK tai integraatio, joka toimii OpenAI:n kanssa, toimii Speachesin kanssa heti käyttövalmiina.

Speachesin itseisännöinti tarkoittaa, että äänidatasi ei koskaan poistu palvelimiltasi, minuuttikohtaisia transkriptiomaksuja ei ole, ja säilytät täyden hallinnan siitä, mitkä mallit ovat käynnissä ja miten resursseja jaetaan. Mallit ladataan tarvittaessa ja puretaan automaattisesti käyttämättömyyden jälkeen, pitäen muistin käytön vähäisenä tavallisella VPS:llä.