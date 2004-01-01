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Itseisännöity sukututkimussivuston rakentaja sukupuusi, tutkimuksesi ja valokuviesi julkaisemiseen verkossa.

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400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
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Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Geneac – mitä sillä voi rakentaa?

Geneac on avoimen lähdekoodin Ruby on Rails -sovellus sukututkimuksen jakamiseen verkossa. Se esittää ihmisiä, suhteita, valokuvia ja muistiinpanoja wiki-tyylisessä muodossa, jota kävijät voivat selata, kun taas ylläpitäjät hallinnoivat taustalla olevaa sukupuuta todennetusta taustajärjestelmästä. Tietomalli on rakennettu varta vasten sukututkimusta varten – yksilöt, perheet, lähdeviittaukset, muokkaushistoria ja tunnisteet ovat ensiluokkaisia käsitteitä pikemminkin kuin jälkikäteen sovitettuja blogikirjoituksia.

Geneacin itseisännöinti pitää vuosikymmenten sukututkimuksen, skannatut asiakirjat ja yksityiset muistiinpanot omalla palvelimellasi, missä pääsyä hallitset täysin itse. Sovellus käyttää SQLiteä ja paikallista tiedostotallennustilaa, joten yksi pysyvä taltio tallentaa koko sivuston ja sen voi varmuuskopioida tavallisena tiedostokopiona ilman tietokantatyökaluja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Geneac – tärkeimmät ominaisuudet

Ihmiset ja suhteet

Tallenna henkilöitä syntymä-, kuolin- ja elämäkertatiedoilla ja yhdistä heidät vanhempi-, puoliso- ja lapsisuhteiden kautta rakentaaksesi navigoitavan sukupuun.

Kuvat ja asiakirjat

Liitä skannattuja valokuvia, todistuksia ja lähdeasiakirjoja henkilöihin ja muistiinpanoihin Active Storagen kautta, kuvankäsittelyn hoitaessa libvips.

Tutkimusmuistiinpanot

Tallenna elämäkerrallisia kertomuksia ja tutkimustuloksia pitkinä muistiinpanoina, jotka voidaan merkitä tunnisteilla ja ristiinlinkittää kuvaamiinsa henkilöihin.

Taggaus ja haku

Järjestä sisältöä acts-as-taggable-on-moottorin avulla, niin että sukunimiä, sijainteja ja teemoja voidaan suodattaa ihmisten, valokuvien ja muistiinpanojen kesken.

Varmennettu ylläpitäjä

Devise-pohjainen rekisteröinti, sisäänkirjautuminen ja järjestelmänvalvojan roolioikeudet suojaavat muokkausta pitäen samalla julkaistun sivuston avoimesti selattavissa perheenjäsenille.

Taustatyöntekijät

Redis-tuettu Resque-työntekijä suorittaa kuvankäsittelyä ja muita pitkäkestoisia töitä taustalla, jotta verkkokäyttöliittymä pysyy responsiivisena.

Geneac – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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