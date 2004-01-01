Ota Geneac käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity sukututkimussivuston rakentaja sukupuusi, tutkimuksesi ja valokuviesi julkaisemiseen verkossa.
Geneac – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Geneac – mitä sillä voi rakentaa?
Geneac on avoimen lähdekoodin Ruby on Rails -sovellus sukututkimuksen jakamiseen verkossa. Se esittää ihmisiä, suhteita, valokuvia ja muistiinpanoja wiki-tyylisessä muodossa, jota kävijät voivat selata, kun taas ylläpitäjät hallinnoivat taustalla olevaa sukupuuta todennetusta taustajärjestelmästä. Tietomalli on rakennettu varta vasten sukututkimusta varten – yksilöt, perheet, lähdeviittaukset, muokkaushistoria ja tunnisteet ovat ensiluokkaisia käsitteitä pikemminkin kuin jälkikäteen sovitettuja blogikirjoituksia.
Geneacin itseisännöinti pitää vuosikymmenten sukututkimuksen, skannatut asiakirjat ja yksityiset muistiinpanot omalla palvelimellasi, missä pääsyä hallitset täysin itse. Sovellus käyttää SQLiteä ja paikallista tiedostotallennustilaa, joten yksi pysyvä taltio tallentaa koko sivuston ja sen voi varmuuskopioida tavallisena tiedostokopiona ilman tietokantatyökaluja.
Geneac – tärkeimmät ominaisuudet
Ihmiset ja suhteet
Tallenna henkilöitä syntymä-, kuolin- ja elämäkertatiedoilla ja yhdistä heidät vanhempi-, puoliso- ja lapsisuhteiden kautta rakentaaksesi navigoitavan sukupuun.
Kuvat ja asiakirjat
Liitä skannattuja valokuvia, todistuksia ja lähdeasiakirjoja henkilöihin ja muistiinpanoihin Active Storagen kautta, kuvankäsittelyn hoitaessa libvips.
Tutkimusmuistiinpanot
Tallenna elämäkerrallisia kertomuksia ja tutkimustuloksia pitkinä muistiinpanoina, jotka voidaan merkitä tunnisteilla ja ristiinlinkittää kuvaamiinsa henkilöihin.
Taggaus ja haku
Järjestä sisältöä acts-as-taggable-on-moottorin avulla, niin että sukunimiä, sijainteja ja teemoja voidaan suodattaa ihmisten, valokuvien ja muistiinpanojen kesken.
Varmennettu ylläpitäjä
Devise-pohjainen rekisteröinti, sisäänkirjautuminen ja järjestelmänvalvojan roolioikeudet suojaavat muokkausta pitäen samalla julkaistun sivuston avoimesti selattavissa perheenjäsenille.
Taustatyöntekijät
Redis-tuettu Resque-työntekijä suorittaa kuvankäsittelyä ja muita pitkäkestoisia töitä taustalla, jotta verkkokäyttöliittymä pysyy responsiivisena.
Geneac – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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