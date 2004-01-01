Geneac on avoimen lähdekoodin Ruby on Rails -sovellus sukututkimuksen jakamiseen verkossa. Se esittää ihmisiä, suhteita, valokuvia ja muistiinpanoja wiki-tyylisessä muodossa, jota kävijät voivat selata, kun taas ylläpitäjät hallinnoivat taustalla olevaa sukupuuta todennetusta taustajärjestelmästä. Tietomalli on rakennettu varta vasten sukututkimusta varten – yksilöt, perheet, lähdeviittaukset, muokkaushistoria ja tunnisteet ovat ensiluokkaisia käsitteitä pikemminkin kuin jälkikäteen sovitettuja blogikirjoituksia.

Geneacin itseisännöinti pitää vuosikymmenten sukututkimuksen, skannatut asiakirjat ja yksityiset muistiinpanot omalla palvelimellasi, missä pääsyä hallitset täysin itse. Sovellus käyttää SQLiteä ja paikallista tiedostotallennustilaa, joten yksi pysyvä taltio tallentaa koko sivuston ja sen voi varmuuskopioida tavallisena tiedostokopiona ilman tietokantatyökaluja.