Asenna LobeChat yhdellä napsautuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin tekoälykeskusteluliittymä, joka tukee OpenAI:ta, Anthropicia, Ollamaa ja yli 20 muuta LLM-palveluntarjoajaa.
LobeChat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LobeChat – mitä sillä voi rakentaa?
LobeChat on hiottu, avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelualusta, jolla on yli 75 000 GitHub-tähteä ja joka tarjoaa ChatGPT:n kaltaisen kokemuksen samalla kun voit yhdistää minkä tahansa valitsemasi LLM-palveluntarjoajan. Se tukee OpenAI:ta, Anthropic Claudea, Google Geminiä, Mistralia, Groqia, Ollamaa ja kymmeniä muita – kaikki yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä keskustelujen hallinnalla, laajennuksilla, tiedostojen latauksella ja äänituella.
LobeChatin itseisännöinti tarkoittaa, että API-avaimesi pysyvät omassa infrastruktuurissasi, keskustelutietoja ei koskaan kirjata kolmannen osapuolen alustalle, ja pääsykoodi pitää instanssisi yksityisenä. Kevyt, vain asiakaspohjainen arkkitehtuuri ei tarvitse tietokantaa, ja se toimii tehokkaasti muiden palveluiden rinnalla samalla VPS:llä.
LobeChat – tärkeimmät ominaisuudet
20+ LLM-tarjoajaa
Yhdistä OpenAI:hin, Anthropic:iin, Googleen, Mistraliin, Ollamaan ja muihin vaihtamatta sovelluksia tai hallitsematta erillisiä käyttöliittymiä.
Lisäosien ekosysteemi
Laajenna keskustelua verkkohauilla, koodin suorituksella, kuvien luomisella ja muilla ominaisuuksilla sisäänrakennetun laajennusjärjestelmän kautta.
Tiedosto- ja visiotuki
Lataa asiakirjoja ja kuvia näkökykyisten mallien analysoitavaksi suoraan keskustelun sisällä.
Räätälöidyt tekoälyavustajat
Luo uudelleenkäytettäviä tekoälypersoonia räätälöidyillä järjestelmäkehotteilla ja malliparametreilla tiettyjä tehtäviä tai työnkulkuja varten.
Äänivuorovaikutukset
Käytä puhesynteesiä ja puheentunnistusta handsfree-keskusteluihin minkä tahansa yhdistetyn LLM-palveluntarjoajan kanssa.
LobeChat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.