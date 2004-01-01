LobeChat on hiottu, avoimen lähdekoodin tekoälykeskustelualusta, jolla on yli 75 000 GitHub-tähteä ja joka tarjoaa ChatGPT:n kaltaisen kokemuksen samalla kun voit yhdistää minkä tahansa valitsemasi LLM-palveluntarjoajan. Se tukee OpenAI:ta, Anthropic Claudea, Google Geminiä, Mistralia, Groqia, Ollamaa ja kymmeniä muita – kaikki yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä keskustelujen hallinnalla, laajennuksilla, tiedostojen latauksella ja äänituella.

LobeChatin itseisännöinti tarkoittaa, että API-avaimesi pysyvät omassa infrastruktuurissasi, keskustelutietoja ei koskaan kirjata kolmannen osapuolen alustalle, ja pääsykoodi pitää instanssisi yksityisenä. Kevyt, vain asiakaspohjainen arkkitehtuuri ei tarvitse tietokantaa, ja se toimii tehokkaasti muiden palveluiden rinnalla samalla VPS:llä.