OpenLIT on avoimen lähdekoodin tekoälytekniikan alusta, joka tarjoaa LLM- ja generatiivisille tekoälysovelluksille täyden pinon observoitavuuden yhdellä instrumentointirivillä. Se tallentaa jälkiä, tokenien käyttöä, viivettä, virheitä ja kustannuksia yli 50 LLM-palveluntarjoajalta, vektoritietokannoista, GPU:ista ja agenttikehyksistä — kaikki käyttäen natiiveja OpenTelemetryn semanttisia konventioita, joten olemassa olevat OTel-putket toimivat ilman mukautettuja SDK:ita.

OpenLITin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteiden sisällön, mallin käytön ja API-avaimen toiminnan hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman SaaS-toimittajan asettamia tokenikohtaista hinnoittelua tai käyttäjärajoituksia. ClickHouse-tallennustila käsittelee suuren volyymin telemetriaa, ja mukana toimitettu OTel-kerääjä paljastaa OTLP gRPC- ja HTTP-päätepisteet valmiina OpenLIT SDK:lle tai mille tahansa muulle OTel-instrumentoidulle palvelulle.