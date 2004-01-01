Ota OpenLIT käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin OpenTelemetry-natiivi observointi- ja kustannusseuranta-alusta LLM- ja generatiivisen tekoälyn sovelluksille.
OpenLIT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenLIT – mitä sillä voi rakentaa?
OpenLIT on avoimen lähdekoodin tekoälytekniikan alusta, joka tarjoaa LLM- ja generatiivisille tekoälysovelluksille täyden pinon observoitavuuden yhdellä instrumentointirivillä. Se tallentaa jälkiä, tokenien käyttöä, viivettä, virheitä ja kustannuksia yli 50 LLM-palveluntarjoajalta, vektoritietokannoista, GPU:ista ja agenttikehyksistä — kaikki käyttäen natiiveja OpenTelemetryn semanttisia konventioita, joten olemassa olevat OTel-putket toimivat ilman mukautettuja SDK:ita.
OpenLITin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteiden sisällön, mallin käytön ja API-avaimen toiminnan hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman SaaS-toimittajan asettamia tokenikohtaista hinnoittelua tai käyttäjärajoituksia. ClickHouse-tallennustila käsittelee suuren volyymin telemetriaa, ja mukana toimitettu OTel-kerääjä paljastaa OTLP gRPC- ja HTTP-päätepisteet valmiina OpenLIT SDK:lle tai mille tahansa muulle OTel-instrumentoidulle palvelulle.
OpenLIT – tärkeimmät ominaisuudet
LLM-havaittavuus
Tallenna kehotteet, vastaukset, tokenit, viive ja virheet yli 50 LLM-palveluntarjoajalta kahdella rivillä SDK-asetuksia.
Kustannusten seuranta
Seuraa pyyntökohtaisia, mallikohtaisia ja sovelluskohtaisia kustannuksia reaaliaikaisesti käyttämällä suurimpien LLM-palveluntarjoajien sisäänrakennettua hinnoittelua.
OpenTelemetry natiivi
Käyttää standardeja OTel-semanttisia konventioita generatiiviselle tekoälylle, joten mikä tahansa OTel-instrumentoitu palvelu lähettää tietoja ilman toimittajan SDK:ita.
GPU-valvonta
Kerää NVIDIA- ja AMD-näytönohjainten mittareita — käyttöaste, muisti, lämpötila ja virrankulutus — mallin telemetrian ohella.
Kehote- ja holvihallinta
Versioi kehotteita, suorita kokeita ja tallenna palveluntarjoajan API-avaimet sisäänrakennettuun salaisuuksien holviin roolipohjaisella pääsyllä.
Leikkikenttä ja arvioinnit
Vertaile mallien vastauksia rinnakkain ja suorita automaattisia arviointeja arvioidaksesi laatua, harhaa ja hallusinaatiota.
OpenLIT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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