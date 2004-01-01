Ota Paymenter käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin laskutus- ja tilaustenhallinta-alusta hosting-yrityksille, Stripe-, PayPal- ja automaattisen provisionoinnin integraatioilla.
Paymenter – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Paymenter – mitä sillä voi rakentaa?
Paymenter on avoimen lähdekoodin laskutusalusta, joka on rakennettu erityisesti hosting-yrityksille ja palveluntarjoajille, jotka tarvitsevat ammattimaista tilausten hallintaa ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai omistusoikeudellisia lisenssikustannuksia. Se hoitaa koko asiakkaan elinkaaren – palvelun tarjoamisesta laskujen luomiseen ja maksujen keräämiseen – natiivi-integraatioilla Stripeen, PayPaliin, Pterodactyliin, cPaneliin, Pleskiin ja DirectAdminiin. Laravelilla ja puhtaalla hallintapaneelilla rakennettu Paymenter antaa hosting-yrityksille joustavuuden mukauttaa laskutuskokemuksensa jokaista osa-aluetta.
Paymenterin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, ettei tapahtumakohtaisia lisämaksuja, asiakasrajoituksia ja täyden hallinnan alustaan. MariaDB ja Redis pyörivät paikallisesti nopeiden kassakokemusten ja responsiivisten hallintatoimintojen varmistamiseksi, kun taas MIT-lisenssi antaa sinun muokata ja laajentaa alustaa vastaamaan tarkkaa liiketoimintamalliasi.
Paymenter – tärkeimmät ominaisuudet
Tilauksen hallinta
Hallitse toistuvaa laskutusta joustavilla jaksoilla, automaattisilla uusimismuistutuksilla ja suhteutuksella, jotta asiakkaita laskutetaan aina tarkasti käyttämistään palveluista.
Automaattinen valmistelu
Uudet palvelutilaukset varaavat resursseja automaattisesti Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- tai DirectAdmin-integraatioiden kautta, mikä poistaa manuaalisen asennuksen tarpeen maksun ja toimituksen väliltä.
Useita maksuyhdyskäytäviä
Hyväksy maksuja Stripen, PayPalin ja Mollie-palvelun kautta valmiina, tarjoten asiakkaille heidän suosimiaan maksuvaihtoehtoja ilman räätälöityä integrointityötä.
Asiakkaan itsepalveluportaali
Asiakkaat hallinnoivat omia palveluitaan, laskujaan ja tilitietojaan brändätyn portaalin kautta, mikä vähentää tukipyyntöjen määrää rutiininomaisissa laskutuskysymyksissä.
Laajennettava liitännäisjärjestelmä
Lisää mukautettuja integraatioita, maksuyhdyskäytäviä ja provisiointimoduuleja laajennusarkkitehtuurin kautta muuttamatta alustan ydinkoodia.
Paymenter – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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