Paymenter on avoimen lähdekoodin laskutusalusta, joka on rakennettu erityisesti hosting-yrityksille ja palveluntarjoajille, jotka tarvitsevat ammattimaista tilausten hallintaa ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai omistusoikeudellisia lisenssikustannuksia. Se hoitaa koko asiakkaan elinkaaren – palvelun tarjoamisesta laskujen luomiseen ja maksujen keräämiseen – natiivi-integraatioilla Stripeen, PayPaliin, Pterodactyliin, cPaneliin, Pleskiin ja DirectAdminiin. Laravelilla ja puhtaalla hallintapaneelilla rakennettu Paymenter antaa hosting-yrityksille joustavuuden mukauttaa laskutuskokemuksensa jokaista osa-aluetta.

Paymenterin itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, ettei tapahtumakohtaisia lisämaksuja, asiakasrajoituksia ja täyden hallinnan alustaan. MariaDB ja Redis pyörivät paikallisesti nopeiden kassakokemusten ja responsiivisten hallintatoimintojen varmistamiseksi, kun taas MIT-lisenssi antaa sinun muokata ja laajentaa alustaa vastaamaan tarkkaa liiketoimintamalliasi.