Asenna Radarr yhden napsautuksen asennuksena.
Automaattinen elokuvakokoelman hallintaohjelma, joka seuraa julkaisuja, lataa ne suosikkiohjelmasi kautta ja pitää kirjastosi järjestyksessä.
Radarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Radarr – mitä sillä voi rakentaa?
Radarr on kattava automatisoitu elokuvakokoelman hallintaohjelma Usenet- ja BitTorrent-käyttäjille. Se tarkkailee RSS-syötteitä uusien julkaisujen varalta, jotka vastaavat laatuprofiilejasi, käynnistää lataukset qBittorrentin tai SABnzbd:n kaltaisten asiakasohjelmien kautta ja nimeää ja järjestää kirjastosi automaattisesti. Mukautetun formaatin tuki antaa sinun kohdistaa tiettyjä koodauksia – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – ja Radarr päivittää olemassa olevat tiedostot, kun parempia julkaisuja ilmestyy.
Radarrin ajaminen VPS:llä pitää sen aktiivisena ympäri vuorokauden tasaisella kaistanleveydellä, varmistaen, ettet koskaan missaa julkaisuikkunaa. Se integroituu suoraan Plexin, Jellyfinin ja Embyn kanssa päivittääkseen mediapalvelinkirjastosi heti, kun uusi tiedosto saapuu, ja toimii luontevasti yhdessä Sonarrin, Lidarrin ja Prowlarrin kanssa täydellisen automatisoidun mediaekosysteemin luomiseksi.
Radarr – tärkeimmät ominaisuudet
Automatisoitu valvonta
RSS-syötteen seuranta havaitsee uudet elokuvaensi-illat heti niiden ilmestyessä ja jonottaa lataukset automaattisesti laatupreferenssiesi perusteella.
Laatuprofiilit
Määritä hyväksyttävät resoluutiot, koodekit ja tiedostokoot elokuvaa kohden, jotta vain haluamasi versiot ladataan ja säilytetään.
Automaattiset päivitykset
Radarr etsii parempilaatuisia julkaisuja alkuperäisen latauksen jälkeen ja korvaa tiedostot läpinäkyvästi, pitäen kirjastosi huippulaatuisena ajan myötä.
Mediapalvelimen integrointi
Automaattiset kirjaston päivitysilmoitukset Plexille, Jellyfinille ja Embylle tarkoittavat, että juuri ladatut elokuvat ilmestyvät suoratoistosovellukseesi sekunneissa.
Luetteloi tuonnit
Tuo katselulistoja IMDb:stä, Traktista ja TMDb:stä lisätäksesi elokuvia valvottuun jonoon automaattisesti, kun merkitset nimikkeitä katsottavaksi.
Radarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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