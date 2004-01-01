Radarr on kattava automatisoitu elokuvakokoelman hallintaohjelma Usenet- ja BitTorrent-käyttäjille. Se tarkkailee RSS-syötteitä uusien julkaisujen varalta, jotka vastaavat laatuprofiilejasi, käynnistää lataukset qBittorrentin tai SABnzbd:n kaltaisten asiakasohjelmien kautta ja nimeää ja järjestää kirjastosi automaattisesti. Mukautetun formaatin tuki antaa sinun kohdistaa tiettyjä koodauksia – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – ja Radarr päivittää olemassa olevat tiedostot, kun parempia julkaisuja ilmestyy.

Radarrin ajaminen VPS:llä pitää sen aktiivisena ympäri vuorokauden tasaisella kaistanleveydellä, varmistaen, ettet koskaan missaa julkaisuikkunaa. Se integroituu suoraan Plexin, Jellyfinin ja Embyn kanssa päivittääkseen mediapalvelinkirjastosi heti, kun uusi tiedosto saapuu, ja toimii luontevasti yhdessä Sonarrin, Lidarrin ja Prowlarrin kanssa täydellisen automatisoidun mediaekosysteemin luomiseksi.