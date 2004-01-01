MariaDB on yksi maailman laajimmin käytetyistä relaatiotietokannoista, jonka alkuperäiset MySQL-kehittäjät loivat säilyttääkseen sen pysyvästi avoimena lähdekoodina. Se tarjoaa täyden ACID-yhteensopivuuden, MySQL-yhteensopivuuden, useita tallennusmoottoreita ja yritystason ominaisuuksia, kuten Galera Clusterin korkean käytettävyyden varmistamiseksi — mikä tekee siitä vankan perustan verkkosovelluksille, SaaS-alustoille ja kaikenkokoisille datakuormille.

MariaDB:n käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle omistettuja tietokantaresursseja, suoran hallinnan kokoonpanoon ja viritykseen sekä jaetun tietokantapalvelimen, joka on kaikkien sovellustesi käytettävissä — ilman hallittujen tietokantapalveluiden yleiskustannuksia ja resurssikohtaista hinnoittelua.