Asenna MariaDB yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin relaatiotietokanta ja suoraan korvaava MySQL-tietokanta, johon miljoonat käyttöönotot luottavat maailmanlaajuisesti.
MariaDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MariaDB – mitä sillä voi rakentaa?
MariaDB on yksi maailman laajimmin käytetyistä relaatiotietokannoista, jonka alkuperäiset MySQL-kehittäjät loivat säilyttääkseen sen pysyvästi avoimena lähdekoodina. Se tarjoaa täyden ACID-yhteensopivuuden, MySQL-yhteensopivuuden, useita tallennusmoottoreita ja yritystason ominaisuuksia, kuten Galera Clusterin korkean käytettävyyden varmistamiseksi — mikä tekee siitä vankan perustan verkkosovelluksille, SaaS-alustoille ja kaikenkokoisille datakuormille.
MariaDB:n käyttäminen omalla VPS:llä antaa sinulle omistettuja tietokantaresursseja, suoran hallinnan kokoonpanoon ja viritykseen sekä jaetun tietokantapalvelimen, joka on kaikkien sovellustesi käytettävissä — ilman hallittujen tietokantapalveluiden yleiskustannuksia ja resurssikohtaista hinnoittelua.
MariaDB – tärkeimmät ominaisuudet
MySQL-yhteensopivuus
MySQL:n suora korvaaja tarkoittaa, että olemassa olevat sovellukset, ajurit ja työkalut toimivat ilman koodimuutoksia.
ACID-transaktiot
Täysi transaktiotuki InnoDB:llä varmistaa tietojen eheyden sovelluksille, jotka eivät voi sallia epäjohdonmukaista tilaa.
Galera Cluster
Sisäänrakennettu monimaster-replikointi korkean käytettävyyden käyttöönottoihin, jotka vaativat keskeytyksettömiä tietokantatoimintoja.
Useita tallennusmoottoreita
Valitse InnoDB:n, Arian, ColumnStoren ja muiden joukosta sovittaaksesi tallennusmoottorin kuhunkin työkuormatyyppiin.
JSON & Paikkatiedot
Natiivi JSON-tietotyyppi ja paikalliset indeksit tukevat nykyaikaisia sovellusten tietomalleja perinteisen relaatiotiedon rinnalla.
MariaDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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