Ota EmbyStat käyttöön yhdellä napsautuksella.
Tilasto- ja analytiikkapaneeli Emby- ja Jellyfin-mediapalvelimille, sisältäen yksityiskohtaiset kirjaston tiedot ja katseluraportit.
EmbyStat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EmbyStat – mitä sillä voi rakentaa?
EmbyStat on omistettu analytiikka- ja tilastosovellus Emby- ja Jellyfin-mediapalvelimille. Se yhdistää suoraan mediapalvelimesi API:iin kerätäkseen tietoja kirjastostasi, katselutottumuksistasi ja palvelimen suorituskyvystä, esittäen tiedot visuaalisten hallintapaneelien ja yksityiskohtaisten raporttien kautta.
EmbyStatin käyttöönotto VPS:llä varmistaa jatkuvan taustatiedonkeruun ja aina saatavilla olevan analytiikan kuluttamatta resursseja itse mediapalvelimeltasi. Pysyvä tallennustila säilyttää historialliset tilastot pitkän aikavälin trendianalyysiä varten, ja ajoitettu tiedonkeruu pitää raportit ajan tasalla ilman manuaalista puuttumista.
EmbyStat – tärkeimmät ominaisuudet
Kirjaston tilastot
Yksityiskohtaiset erittelyt elokuva- ja TV-kirjastostasi genren, laadun, kielen ja luokituksen mukaan antavat täydellisen kuvan mediakokoelmastasi.
Analytiikan tarkastelu
Seuraa käyttäjäkohtaista katseluhistoriaa ja katselutottumuksia, paljastaen, mitä sisältöä katsotaan, katsotaan uudelleen tai jätetään kesken.
Kaksoiskappaleiden tunnistus
Tunnistaa kirjastosi kaksoiskappaleet auttaakseen vapauttamaan tallennustilaa ja ylläpitämään siistiä, hyvin järjestettyä kokoelmaa.
Palvelimen terveyden valvonta
Valvoo palvelimen suorituskykymittareita ja käyttäjien toimintaa auttaakseen tunnistamaan pullonkauloja ja varmistaakseen sujuvan suoratoistokokemuksen.
Interaktiiviset kaaviot
Visuaaliset koontinäytöt kaavioineen ja kuvaajineen tekevät trendien tutkimisesta ja kirjaston oivallusten jakamisesta helppoa yhdellä silmäyksellä.
EmbyStat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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