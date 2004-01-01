EmbyStat on omistettu analytiikka- ja tilastosovellus Emby- ja Jellyfin-mediapalvelimille. Se yhdistää suoraan mediapalvelimesi API:iin kerätäkseen tietoja kirjastostasi, katselutottumuksistasi ja palvelimen suorituskyvystä, esittäen tiedot visuaalisten hallintapaneelien ja yksityiskohtaisten raporttien kautta.

EmbyStatin käyttöönotto VPS:llä varmistaa jatkuvan taustatiedonkeruun ja aina saatavilla olevan analytiikan kuluttamatta resursseja itse mediapalvelimeltasi. Pysyvä tallennustila säilyttää historialliset tilastot pitkän aikavälin trendianalyysiä varten, ja ajoitettu tiedonkeruu pitää raportit ajan tasalla ilman manuaalista puuttumista.