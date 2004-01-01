Ota SENAITE LIMS käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin laboratorion tietohallintajärjestelmä, joka kattaa koko analyyttisen työnkulun näytteen vastaanotosta raportin julkaisuun.
SENAITE LIMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SENAITE LIMS – mitä sillä voi rakentaa?
SENAITE on ilmainen ja avoimen lähdekoodin laboratoriotietojärjestelmä, joka on rakennettu Plone-sovelluspalvelimelle ja jota käyttävät diagnostiset laboratoriot, biopankit, tutkimuskeskukset ja kansanterveysohjelmat maailmanlaajuisesti. Se hallinnoi koko analyyttistä elinkaarta, mukaan lukien näytteiden rekisteröinti, työarkkien suunnittelu, tulosten syöttö, varmennus, julkaisu ja todistusten luominen.
SENAITE-järjestelmän itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluonteiset laboratoriotiedot, instrumentti-integraatiot ja potilastiedot suorassa organisaation hallinnassa. Siinä ei ole käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ei toimittajalukitusta, ja täysi lähdekoodin käyttöoikeus tarkastusta, räätälöintiä ja säännöstenmukaisuustyötä varten, kuten ISO/IEC 17025 -akkreditointi.
SENAITE LIMS – tärkeimmät ominaisuudet
Analyyttinen työnkulku
Hallitse näytteitä, työkirjoja, analyysejä, varmennusta ja julkaisua konfiguroitavan tilakoneen avulla, joka on suunniteltu laboratoriotyöskentelyyn.
Laitteen integrointi
Tuo tulokset suoraan laboratoriolaitteista sisäänrakennettujen rajapintojen kautta, mikä eliminoi manuaaliset transkriptiovirheet.
Tarkastuksen jäljitettävyys
Jokainen sähköiseen tietueeseen tehty muutos luo muuttumattoman tilannevedoksen, jossa käyttäjä, IP-osoite ja aikaleima tallennetaan automaattisesti.
ISO 17025 -valmis
Prosessiohjaukset, roolipohjaiset käyttöoikeudet ja sähköiset allekirjoitukset tukevat ISO/IEC 17025 -akkreditointia hakevia laboratorioita.
REST JSON API
Yhdistä ulkoiset hallintapaneelit, BI-työkalut ja potilasportaalit SENAITEen sen sisäänrakennetun REST JSON API:n kautta.
Laajennettavat lisäosat
Laajenna toiminnallisuutta virallisilla lisäosilla tallennustilaa, potilashallintaa, lähetelaboratorioita ja impress-raportointia varten.
SENAITE LIMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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