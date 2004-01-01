SENAITE on ilmainen ja avoimen lähdekoodin laboratoriotietojärjestelmä, joka on rakennettu Plone-sovelluspalvelimelle ja jota käyttävät diagnostiset laboratoriot, biopankit, tutkimuskeskukset ja kansanterveysohjelmat maailmanlaajuisesti. Se hallinnoi koko analyyttistä elinkaarta, mukaan lukien näytteiden rekisteröinti, työarkkien suunnittelu, tulosten syöttö, varmennus, julkaisu ja todistusten luominen.

SENAITE-järjestelmän itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluonteiset laboratoriotiedot, instrumentti-integraatiot ja potilastiedot suorassa organisaation hallinnassa. Siinä ei ole käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ei toimittajalukitusta, ja täysi lähdekoodin käyttöoikeus tarkastusta, räätälöintiä ja säännöstenmukaisuustyötä varten, kuten ISO/IEC 17025 -akkreditointi.