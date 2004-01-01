GrowthBook on avoimen lähdekoodin alusta ominaisuuslipuille ja A/B-testaukselle, joka antaa suunnittelu- ja tuotetiimeille täyden hallinnan kokeiluinfrastruktuuriinsa. Se yhdistyy suoraan olemassa olevaan tietovarastoosi – BigQueryyn, Snowflakeen, Redshiftiin, ClickHouseen tai PostgreSQL:ään – joten kokeilutulokset analysoidaan siellä, missä tietosi jo ovat, ilman tarvetta siirtää tapahtumia kolmannen osapuolen palvelun kautta.

GrowthBookin itseisännöinti VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun, pitää kokeilukokoonpanot ja käyttäjätiedot omassa infrastruktuurissasi ja mahdollistaa rajoittamattoman määrän tiimin jäseniä ja kokeiluja kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla – mikä on kriittistä säännellyillä aloilla toimiville tiimeille tai yksityisyyden kannalta arkaluonteisia tuotteita rakentaville tiimeille.