Asenna GrowthBook yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ominaisuusliputus- ja A/B-testausalusta, jossa on varastopohjainen kokeiluanalyysi.
GrowthBook – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GrowthBook – mitä sillä voi rakentaa?
GrowthBook on avoimen lähdekoodin alusta ominaisuuslipuille ja A/B-testaukselle, joka antaa suunnittelu- ja tuotetiimeille täyden hallinnan kokeiluinfrastruktuuriinsa. Se yhdistyy suoraan olemassa olevaan tietovarastoosi – BigQueryyn, Snowflakeen, Redshiftiin, ClickHouseen tai PostgreSQL:ään – joten kokeilutulokset analysoidaan siellä, missä tietosi jo ovat, ilman tarvetta siirtää tapahtumia kolmannen osapuolen palvelun kautta.
GrowthBookin itseisännöinti VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun, pitää kokeilukokoonpanot ja käyttäjätiedot omassa infrastruktuurissasi ja mahdollistaa rajoittamattoman määrän tiimin jäseniä ja kokeiluja kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla – mikä on kriittistä säännellyillä aloilla toimiville tiimeille tai yksityisyyden kannalta arkaluonteisia tuotteita rakentaville tiimeille.
GrowthBook – tärkeimmät ominaisuudet
Edistynyt A/B-testaus
Suorita kokeita Bayesilaisilla ja frekventistisillä tilastollisilla menetelmillä, CUPED-varianssin pienentämisellä ja sekventiaalisella testauksella saavuttaaksesi johtopäätöksiä nopeammin ja suuremmalla tarkkuudella.
Ominaisuuslippujen hallinta
Kohdista ominaisuuksien käyttöönotot käyttäjän ominaisuuksien, prosenttiosuuden tai edellytyslippujen perusteella, mahdollistaen asteittaiset julkaisut ja välittömät palautukset ilman uusia käyttöönottoja.
Varastonatiivi analyysi
Kokeilumittarit lasketaan suoraan BigQueryssä, Snowflakessa, Redshiftissä tai PostgreSQL:ssä, jolloin arkaluonteiset tiedot pysyvät olemassa olevassa infrastruktuurissasi.
Monikieliset SDK:t
Integroi GrowthBook mihin tahansa teknologiapinoon virallisilla SDK:illa Reactille, JavaScriptille, Pythonille, Golle, Rubylle, PHP:lle, iOS:lle, Androidille ja muille.
Visuaalinen kokeilueditori
Käynnistä koodittomia A/B-testejä verkkosivuilla visuaalisen editorin avulla, ilman että tarvitaan teknisiä muutoksia sovelluksen koodipohjaan.
GrowthBook – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.