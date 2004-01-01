Navidrome on kevyt, nopea musiikin suoratoistopalvelin, joka antaa sinulle Spotifyn kaltaisen pääsyn omaan musiikkikokoelmaasi miltä tahansa laitteelta. Se skannaa automaattisesti musiikkikansiosi, poimii metatiedot ja tarjoaa MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- ja OPUS-tiedostoja modernin verkkokäyttöliittymän ja Subsonic-yhteensopivan API:n kautta, jota tukevat kymmenet mobiilisovellukset, kuten DSub, Symfonium ja Feishin. Monikäyttäjätuki tarkoittaa, että jokainen kuuntelija saa omat soittolistansa, arvosanansa ja kuuntelutilastonsa.

Navidromen itseisännöinti tarkoittaa pysyvää pääsyä kaikkiin omistamiisi albumeihin, riippumatta lisensointimuutoksista tai palvelun alasajoista. Ei ole tilausmaksuja, ei äänenlaadun pakkausta eikä käyttäytymisen seurantaa – vain oma musiikkisi, suoratoistettuna omasta infrastruktuuristasi täydellä laadulla.