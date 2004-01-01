Asenna Navidrome yhdellä napsautuksella.
Kevyt itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin, joka toistaa henkilökohtaisen kokoelmasi missä tahansa selaimen tai Subsonic-yhteensopivien sovellusten kautta.
Navidrome – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Navidrome – mitä sillä voi rakentaa?
Navidrome on kevyt, nopea musiikin suoratoistopalvelin, joka antaa sinulle Spotifyn kaltaisen pääsyn omaan musiikkikokoelmaasi miltä tahansa laitteelta. Se skannaa automaattisesti musiikkikansiosi, poimii metatiedot ja tarjoaa MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- ja OPUS-tiedostoja modernin verkkokäyttöliittymän ja Subsonic-yhteensopivan API:n kautta, jota tukevat kymmenet mobiilisovellukset, kuten DSub, Symfonium ja Feishin. Monikäyttäjätuki tarkoittaa, että jokainen kuuntelija saa omat soittolistansa, arvosanansa ja kuuntelutilastonsa.
Navidromen itseisännöinti tarkoittaa pysyvää pääsyä kaikkiin omistamiisi albumeihin, riippumatta lisensointimuutoksista tai palvelun alasajoista. Ei ole tilausmaksuja, ei äänenlaadun pakkausta eikä käyttäytymisen seurantaa – vain oma musiikkisi, suoratoistettuna omasta infrastruktuuristasi täydellä laadulla.
Navidrome – tärkeimmät ominaisuudet
Subsonic API -yhteensopiva
Toimii kymmenien mobiilisovellusten kanssa iOS:llä ja Androidilla, joten voit valita haluamasi soittimen joutumatta sidotuksi omistukselliseen asiakasohjelmaan.
Moniformaattituki
Suoratoistaa MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- ja OPUS-tiedostoja lennossa tapahtuvalla uudelleenkoodauksella bittinopeuden mukauttamiseksi hitaampiin yhteyksiin menettämättä lähdemateriaalin laatua.
Automaattinen kirjaston skannaus
Skannaa musiikkikansiot automaattisesti määritettävän aikataulun mukaisesti, poimien metatiedot ja albumin kansikuvat, jotta kirjastosi pysyy ajan tasalla tiedostoja lisätessäsi.
Usean käyttäjän kuuntelu
Jokainen käyttäjä saa itsenäiset soittolistat, tähtiluokitukset ja kuunteluhistorian jaetulla palvelimella häiritsemättä ketään muuta.
Last.fm-skrobbaus
Seuraa kuunteluhistoriaasi Last.fm:ään ja ListenBrainziin automaattisesti pitäen soittokertasi ja musiikkiprofiilisi ajan tasalla.
Navidrome – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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