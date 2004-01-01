Ota FreeCAD käyttöön yhdellä napsautuksella.
Ilmainen parametrinen 3D CAD -mallinnusohjelma, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta KasmVNC:n kautta, eikä vaadi paikallista asennusta.
FreeCAD – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
FreeCAD – mitä sillä voi rakentaa?
FreeCAD on ilmainen ja avoimen lähdekoodin parametrinen 3D CAD -mallinnusohjelma, jota insinöörit, tuotesuunnittelijat ja arkkitehdit käyttävät maailmanlaajuisesti. Toisin kuin verkkopohjaiset työkalut, FreeCAD toimii tarkalla rajoitepohjaisella geometrialla, joten jokaista mittaa voidaan muokata milloin tahansa ilman, että mallia tarvitsee rakentaa uudelleen alusta alkaen. Tämä malli ajaa FreeCADia selaimella käytettävässä työpöydässä KasmVNC:n kautta, muuttaen minkä tahansa internetiin yhdistetyn laitteen tehokkaaksi CAD-työasemaksi.
FreeCADin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että suunnitteluympäristösi – mukaan lukien mukautetut makrot, osakirjastot ja projektitiedostot – on aina käytettävissä miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistoasennusten hallintaa useilla koneilla. Pysyvä volyymitallennustila pitää kaikki työsi ennallaan konttipäivitysten ja uudelleenkäynnistysten jälkeen.
FreeCAD – tärkeimmät ominaisuudet
Selainpohjainen pääsy
Täysi FreeCAD-työpöytä toimitetaan KasmVNC:n kautta, käytettävissä mistä tahansa modernista selaimesta ilman paikallista asennusta.
Parametrinen mallinnus
Rajoitepohjainen luonnostelutyökalu ja Osasuunnittelu-työpöytä mahdollistavat minkä tahansa mitan muokkaamisen milloin tahansa ilman mallin uudelleenrakentamista.
Monityöpöytäympäristö
Erilliset työpöydät kappalemallinnukseen, kokoonpanoihin, teknisiin piirustuksiin, FEM-analyysiin ja muuhun yhdessä sovelluksessa.
Vakiomuodon tuki
Tuo ja vie STEP-, IGES-, STL-, DXF- ja SVG-tiedostoja yhteensopivuuden varmistamiseksi muiden CAD-työkalujen ja valmistusprosessien kanssa.
Python-skriptaus
Automatisoi toistuvia tehtäviä, luo mukautettuja makroja ja rakenna uusia työpöytiä käyttämällä sisäänrakennettua Python-skriptimoottoria.
FreeCAD – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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