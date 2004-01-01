FreeCAD on ilmainen ja avoimen lähdekoodin parametrinen 3D CAD -mallinnusohjelma, jota insinöörit, tuotesuunnittelijat ja arkkitehdit käyttävät maailmanlaajuisesti. Toisin kuin verkkopohjaiset työkalut, FreeCAD toimii tarkalla rajoitepohjaisella geometrialla, joten jokaista mittaa voidaan muokata milloin tahansa ilman, että mallia tarvitsee rakentaa uudelleen alusta alkaen. Tämä malli ajaa FreeCADia selaimella käytettävässä työpöydässä KasmVNC:n kautta, muuttaen minkä tahansa internetiin yhdistetyn laitteen tehokkaaksi CAD-työasemaksi.

FreeCADin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että suunnitteluympäristösi – mukaan lukien mukautetut makrot, osakirjastot ja projektitiedostot – on aina käytettävissä miltä tahansa laitteelta ilman ohjelmistoasennusten hallintaa useilla koneilla. Pysyvä volyymitallennustila pitää kaikki työsi ennallaan konttipäivitysten ja uudelleenkäynnistysten jälkeen.