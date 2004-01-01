Rivet on avoimen lähdekoodin orkestrointimoottori Rivet-toimijoille — pitkäkestoisille, kevyille prosesseille, joiden tila elää muistissa ja tallennetaan automaattisesti. Toisin kuin tilattomat palvelimettomat ajonaikaiset ympäristöt, jokainen toimija säilyttää oman SQLite-pohjaisen tilansa, osoitettavan identiteettinsä ja tapahtumalokinsa, mikä tekee siitä luonnollisen valinnan tekoälyagenteille, moninpelisessioille, yhteistyöeditoreille ja kestäville työnkuluille.

Rivet-järjestelmän itseisännöinti omalla VPS:llä pitää toimijan tilan, agentin muistin ja työnkulun tiedot täysin hallinnassasi ilman suorituskohtaisia maksuja. Mukana toimitettava moottori sisältää sisäänrakennetun Inspector-hallintapaneelin toimijan tilan selaamiseen, työnkulkujen toistamiseen ja reaaliaikaisen liikenteen virheenkorjaukseen ilman sovelluskoodin instrumentointia.