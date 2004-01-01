Asenna Rivet yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin suoritusympäristö tilallisille toimijoille, joka mahdollistaa tekoälyagentit, yhteistyösovellukset ja kestävät työnkulut.
Rivet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rivet – mitä sillä voi rakentaa?
Rivet on avoimen lähdekoodin orkestrointimoottori Rivet-toimijoille — pitkäkestoisille, kevyille prosesseille, joiden tila elää muistissa ja tallennetaan automaattisesti. Toisin kuin tilattomat palvelimettomat ajonaikaiset ympäristöt, jokainen toimija säilyttää oman SQLite-pohjaisen tilansa, osoitettavan identiteettinsä ja tapahtumalokinsa, mikä tekee siitä luonnollisen valinnan tekoälyagenteille, moninpelisessioille, yhteistyöeditoreille ja kestäville työnkuluille.
Rivet-järjestelmän itseisännöinti omalla VPS:llä pitää toimijan tilan, agentin muistin ja työnkulun tiedot täysin hallinnassasi ilman suorituskohtaisia maksuja. Mukana toimitettava moottori sisältää sisäänrakennetun Inspector-hallintapaneelin toimijan tilan selaamiseen, työnkulkujen toistamiseen ja reaaliaikaisen liikenteen virheenkorjaukseen ilman sovelluskoodin instrumentointia.
Rivet – tärkeimmät ominaisuudet
Tilalliset toimijat
Pitkään käynnissä olevat prosessit muistissa olevalla tilalla, SQLite-pysyvyydellä ja vakailla osoitettavilla identiteeteillä tekoälyagenteille ja moninpelisessioille.
Kestävät työnkulut
Työnkulun suoritusympäristö selviää kaatumisista ja uudelleenkäynnistyksistä toistaen tapahtumahistorian, jotta liiketoimintalogiikka jatkuu täsmälleen siitä, mihin se jäi.
Sisäänrakennettu tarkastaja
Selaimen hallintapaneeli, jolla voi selata toimija-SQLite-tietokantoja, tarkastella työnkulun tilaa, seurata tapahtumia ja ohjata toimijoita REPL:n kautta.
Monikieliset SDK:t
Yhdistä suorittimet virallisten RivetKit SDK:iden kautta TypeScriptille, Rustille, Pythonille ja Swiftille ilman olemassa olevien palveluiden uudelleenkirjoittamista.
Tiedostojärjestelmän tallennustila
Tuotantovalmis yhden solmun käyttöönotto, jota tukee upotettu RocksDB-tietovarasto — ulkoista tietokantaa ei tarvita aloittamiseen.
Konttien aikataulutus
Ajoittaa käyttäjäkoodia kontteina suoritinsolmuissa, mikä tekee agenttien ja pelipalvelimien ajamisesta moottorin rinnalla suoraviivaista.
Rivet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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