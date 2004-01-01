Rotki on avoimen lähdekoodin salkunseuranta-, analytiikka- ja veroraportointityökalu, joka on rakennettu yhden periaatteen ympärille: taloustietosi eivät koskaan poistu koneeltasi. Toisin kuin keskitetyt salkkusovellukset, jotka keräävät omistuksia pörsseistä ja lompakoista palvelimilleen, Rotki toimii paikallisesti ja käsittelee kaiken omalla VPS:lläsi — ei tilejä, ei tietojen jakamista, ei tietoturvariskiä.

Se yhdistää Binanceen, Coinbaseen, Krakeniin ja kymmeniin muihin pörsseihin vain luku -API-avainten kautta, seuraa Ethereumin ja Bitcoinin lompakoita ja valvoo DeFi-positioita protokollissa kuten Aave ja Uniswap. Itseisännöinti antaa sinulle jatkuvan pääsyn miltä tahansa laitteelta altistamatta arkaluonteisia API-avaimia kolmansille osapuolille.