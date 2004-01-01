Ota Rotki käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kryptosalkun seurantaohjelma, joka käsittelee kaikki tiedot paikallisesti ja pitää taloustietosi täysin yksityisinä.
Rotki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rotki – mitä sillä voi rakentaa?
Rotki on avoimen lähdekoodin salkunseuranta-, analytiikka- ja veroraportointityökalu, joka on rakennettu yhden periaatteen ympärille: taloustietosi eivät koskaan poistu koneeltasi. Toisin kuin keskitetyt salkkusovellukset, jotka keräävät omistuksia pörsseistä ja lompakoista palvelimilleen, Rotki toimii paikallisesti ja käsittelee kaiken omalla VPS:lläsi — ei tilejä, ei tietojen jakamista, ei tietoturvariskiä.
Se yhdistää Binanceen, Coinbaseen, Krakeniin ja kymmeniin muihin pörsseihin vain luku -API-avainten kautta, seuraa Ethereumin ja Bitcoinin lompakoita ja valvoo DeFi-positioita protokollissa kuten Aave ja Uniswap. Itseisännöinti antaa sinulle jatkuvan pääsyn miltä tahansa laitteelta altistamatta arkaluonteisia API-avaimia kolmansille osapuolille.
Rotki – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen tietojenkäsittely
Kaikki salkkudata käsitellään omalla palvelimellasi — mitään ei lähetetä ulkoisille palveluille, mikä eliminoi taloudellisten tietomurtojen riskin.
Monipörssiseuranta
Yhdistyy Binanceen, Coinbaseen, Krakeniin ja moniin muihin pörsseihin vain luku -API-avainten kautta yhtenäisen portfoliosivun saamiseksi.
DeFi-protokollan tuki
Tunnistaa automaattisesti positiot Aavessa, Compoundissa, Uniswapissa, MakerDAOsissa ja muissa DeFi-protokollissa, mukaan lukien tuotot ja palkkiot.
Veroraportin luonti
Luo yksityiskohtaisia raportteja kaupoista, tuloista ja verotettavista tapahtumista, jotka on muotoiltu kirjanpitäjille tai verotusohjelmistoon tuontia varten.
Lohkoketjun valvonta
Seuraa Ethereumin osoitteita kaikkine ERC-20-tokeneineen, Bitcoin-osoitteineen ja NFT-omistuksineen reaaliaikaisella arvostuksella.
Rotki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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