Percona Monitoring and Management (PMM) on ilmainen, avoimen lähdekoodin alusta, joka on suunniteltu erityisesti tietokantojen observoitavuuteen. Se kerää mittareita, kyselyanalytiikkaa ja suorituskykytietoja MySQL:stä, PostgreSQL:stä, MariaDB:stä, MongoDB:stä ja ProxySQL:stä ja esittää kaiken valmiissa Grafana-kojelautapaneeleissa syvällisellä kyselykohtaisella porautumisella. PMM sisältää sisäänrakennetun kyselyanalytiikkamoottorin (QAN), joka paikantaa hitaat kyselyt, selittää suoritussuunnitelmat ja seuraa kyselyjen sormenjälkiä ajan mittaan – antaen tietokanta-asiantuntijoille tarvittavan näkyvyyden suorituskyvyn virittämiseen ilman kolmannen osapuolen työkaluja.

PMM:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluontoiset tietokannan tunnistetiedot ja kyselytiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Ei ole isäntäkohtaisia maksuja, ei pilvipalvelun poistumismaksuja eikä toimittajalukitusta – vain täysi hallinta säilytysajoista, hälytyskynnyksistä ja kojelautapaneelien mukauttamisesta.