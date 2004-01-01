Asenna Percona PMM yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tietokannan valvonta- ja hallinta-alusta, joka tukee MySQL:ää, PostgreSQL:ää, MongoDB:tä ja muita.
Percona PMM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Percona PMM – mitä sillä voi rakentaa?
Percona Monitoring and Management (PMM) on ilmainen, avoimen lähdekoodin alusta, joka on suunniteltu erityisesti tietokantojen observoitavuuteen. Se kerää mittareita, kyselyanalytiikkaa ja suorituskykytietoja MySQL:stä, PostgreSQL:stä, MariaDB:stä, MongoDB:stä ja ProxySQL:stä ja esittää kaiken valmiissa Grafana-kojelautapaneeleissa syvällisellä kyselykohtaisella porautumisella. PMM sisältää sisäänrakennetun kyselyanalytiikkamoottorin (QAN), joka paikantaa hitaat kyselyt, selittää suoritussuunnitelmat ja seuraa kyselyjen sormenjälkiä ajan mittaan – antaen tietokanta-asiantuntijoille tarvittavan näkyvyyden suorituskyvyn virittämiseen ilman kolmannen osapuolen työkaluja.
PMM:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluontoiset tietokannan tunnistetiedot ja kyselytiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Ei ole isäntäkohtaisia maksuja, ei pilvipalvelun poistumismaksuja eikä toimittajalukitusta – vain täysi hallinta säilytysajoista, hälytyskynnyksistä ja kojelautapaneelien mukauttamisesta.
Percona PMM – tärkeimmät ominaisuudet
Monitietokantatuki
Valvo MySQL:ää, PostgreSQL:ää, MariaDB:tä, MongoDB:tä ja ProxySQL:ää yhdestä käyttöliittymästä ilman erillisten valvontapinojen käyttöönottoa tietokantatyypeittäin.
Kyselyanalytiikka
Tunnista ja analysoi hitaimmat ja resursseja eniten kuluttavat kyselyt suoritusplanselitysten ja historiallisen sormenjäljen seurannan avulla.
Valmiiksi rakennetut kojelaudat
Kymmeniä Grafana-kojelautoja toimitetaan valmiina, kattaen InnoDBin sisäiset toiminnot, replikointiviiveen, MongoDB:n oplogin ja PostgreSQL:n tyhjennystoiminnan.
Integroitu hälytys
Määritä kynnysarvoihin perustuvia hälytyksiä replikointiviiveelle, levyn käytölle, hitaille kyselyille ja yhteyksien kyllästymiselle sisäänrakennetun Percona Alertingin avulla.
Turvallisuusuhka-asiantuntijat
Automatisoidut tietokannan tietoturvatarkistukset tunnistavat konfiguraatioriskejä, kuten puuttuvan todennuksen, heikot salasanat ja paljastetut järjestelmänvalvojan käyttöliittymät.
Datan säilytyksen hallinta
Määritä mittareiden säilytysajat ja tarkkuus itsenäisesti tasapainottaaksesi tallennustilan käytön suhteessa tarvitsemaasi tarkkuuteen kapasiteetin suunnittelua varten.
Percona PMM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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