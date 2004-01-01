Grocy on verkkopohjainen kotitalouden hallintajärjestelmä, joka on rakennettu ruokavaraston ympärille. Se seuraa, mitä sinulla on, milloin se vanhenee ja kuinka paljon kulutat, ja käyttää sitten näitä tietoja tarkkojen ostoslistojen luomiseen, hävikin ehkäisyyn ja auttaa sinua suunnittelemaan reseptejä jo ruokakomerossa olevista aineksista.

Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että kotitaloutesi varastotiedot pysyvät yksityisinä, saatavilla jokaiselta perheen laitteelta niin kotona kuin kaupassakin, eikä koskaan sidottu tilaukseen tai myyjän sulkema. Kevyt PHP- ja SQLite-pino toimii mukavasti muiden palveluiden rinnalla jopa vaatimattomalla VPS:llä.