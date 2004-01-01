Ota Grocy käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity ruoka- ja kotitaloushallintasovellus ruokavaraston, viimeisten käyttöpäivien ja ostoslistojen seurantaan.
Grocy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grocy – mitä sillä voi rakentaa?
Grocy on verkkopohjainen kotitalouden hallintajärjestelmä, joka on rakennettu ruokavaraston ympärille. Se seuraa, mitä sinulla on, milloin se vanhenee ja kuinka paljon kulutat, ja käyttää sitten näitä tietoja tarkkojen ostoslistojen luomiseen, hävikin ehkäisyyn ja auttaa sinua suunnittelemaan reseptejä jo ruokakomerossa olevista aineksista.
Itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että kotitaloutesi varastotiedot pysyvät yksityisinä, saatavilla jokaiselta perheen laitteelta niin kotona kuin kaupassakin, eikä koskaan sidottu tilaukseen tai myyjän sulkema. Kevyt PHP- ja SQLite-pino toimii mukavasti muiden palveluiden rinnalla jopa vaatimattomalla VPS:llä.
Grocy – tärkeimmät ominaisuudet
Viimeisen käyttöpäivän seuranta
Kirjaa ylös jokaisen tuotteen osto- ja viimeinen käyttöpäivä, jotta Grocy voi ilmoittaa sinulle ennen kuin tuotteet pilaantuvat, mikä vähentää ruokahävikkiä koko kotitaloudessa.
Älykkäät ostoslistat
Ostoslistat luodaan automaattisesti reseptivaatimusten ja vähimmäisvarastorajojen perusteella, joten ostat vain sen, mitä todella tarvitset.
Viivakoodin skannaus
Skannaa tuotteiden viivakoodeja mistä tahansa mobiiliselaimesta löytääksesi ja kirjataksesi tuotteita välittömästi syöttämättä tuotenimiä tai määriä käsin.
Reseptien hallinta
Tallenna reseptit ainesosamäärineen ja anna Grocyn tarkistaa nykyinen varastosi ennen kuin lisäät ostoslistalle täsmälleen sen, mitä puuttuu.
Kotiautomaation integrointi
Täysi REST-rajapinta mahdollistaa integraatiot Home Assistantin, viivakoodinlukijasovellusten ja muiden itse isännöityjen työkalujen kanssa täysin automatisoidun kotitalouden työnkulun saavuttamiseksi.
Grocy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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