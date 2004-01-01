ZITADEL on pilvinatiivi, avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka tarjoaa todennuksen, valtuutuksen ja käyttäjähallinnan moderneille sovelluksille. Se tukee OIDC:tä, OAuth 2.0:aa, SAML:ää ja passkey-avaimia suoraan paketista — tehden siitä täydellisen itse isännöitävän vaihtoehdon Auth0:lle, Keycloakille tai AWS Cognitolle.

ZITADELin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan käyttäjätietoihin, vaatimustenmukaisuusvaatimuksiin ja todennusvirtoihin ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Sen tapahtumalähtöinen arkkitehtuuri varmistaa täydellisen, muuttumattoman tarkastusketjun kaikista identiteettitoiminnoista.