Asenna ZITADEL yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin identiteetti-infrastruktuurialusta todennukseen, SSO:hon ja käyttäjähallintaan kaikissa sovelluksissasi.
ZITADEL – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ZITADEL – mitä sillä voi rakentaa?
ZITADEL on pilvinatiivi, avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka tarjoaa todennuksen, valtuutuksen ja käyttäjähallinnan moderneille sovelluksille. Se tukee OIDC:tä, OAuth 2.0:aa, SAML:ää ja passkey-avaimia suoraan paketista — tehden siitä täydellisen itse isännöitävän vaihtoehdon Auth0:lle, Keycloakille tai AWS Cognitolle.
ZITADELin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan käyttäjätietoihin, vaatimustenmukaisuusvaatimuksiin ja todennusvirtoihin ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Sen tapahtumalähtöinen arkkitehtuuri varmistaa täydellisen, muuttumattoman tarkastusketjun kaikista identiteettitoiminnoista.
ZITADEL – tärkeimmät ominaisuudet
kertakirjautuminen
Keskitä todennus kaikkiin sovelluksiisi OIDC- ja SAML-tuen avulla, antaen käyttäjille yhden kirjautumisen kaikkeen, mihin he pääsevät.
Pääsyavaimen todennus
Ota käyttöön salasanaton kirjautuminen WebAuthn-tunnuksilla ja laitteistoturva-avaimilla tietojenkalastelua kestävään, tunnuksettomaan pääsyyn.
Natiivi monivuokralaisuus
Hallitse useita organisaatioita ja sovelluksia yhdestä ZITADEL-instanssista täydellisellä eristyksellä vuokralaisten välillä ja organisaatiokohtaisella brändäyksellä.
Muuttumaton tarkastusketju
Tapahtumalähtöinen arkkitehtuuri tallentaa jokaisen identiteettitoiminnon muuttumattomana tapahtumana, tarjoten vaatimustenmukaiset lokit SOC 2- ja GDPR-vaatimuksiin.
Identiteettiliitto
Yhdistä Google, GitHub, Microsoft ja mukautetut OIDC-palveluntarjoajat, jotta käyttäjät voivat kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksillaan koko järjestelmässäsi.
ZITADEL – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.