Jopa 69 % alennus ZITADEL tuotteelle

Asenna ZITADEL yhden napsautuksen asennuksena.

Avoimen lähdekoodin identiteetti-infrastruktuurialusta todennukseen, SSO:hon ja käyttäjähallintaan kaikissa sovelluksissasi.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna ZITADEL yhden napsautuksen asennuksena.

ZITADEL – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

ZITADEL – mitä sillä voi rakentaa?

ZITADEL on pilvinatiivi, avoimen lähdekoodin identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka tarjoaa todennuksen, valtuutuksen ja käyttäjähallinnan moderneille sovelluksille. Se tukee OIDC:tä, OAuth 2.0:aa, SAML:ää ja passkey-avaimia suoraan paketista — tehden siitä täydellisen itse isännöitävän vaihtoehdon Auth0:lle, Keycloakille tai AWS Cognitolle.

ZITADELin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden hallinnan käyttäjätietoihin, vaatimustenmukaisuusvaatimuksiin ja todennusvirtoihin ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta. Sen tapahtumalähtöinen arkkitehtuuri varmistaa täydellisen, muuttumattoman tarkastusketjun kaikista identiteettitoiminnoista.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

ZITADEL – tärkeimmät ominaisuudet

kertakirjautuminen

Keskitä todennus kaikkiin sovelluksiisi OIDC- ja SAML-tuen avulla, antaen käyttäjille yhden kirjautumisen kaikkeen, mihin he pääsevät.

Pääsyavaimen todennus

Ota käyttöön salasanaton kirjautuminen WebAuthn-tunnuksilla ja laitteistoturva-avaimilla tietojenkalastelua kestävään, tunnuksettomaan pääsyyn.

Natiivi monivuokralaisuus

Hallitse useita organisaatioita ja sovelluksia yhdestä ZITADEL-instanssista täydellisellä eristyksellä vuokralaisten välillä ja organisaatiokohtaisella brändäyksellä.

Muuttumaton tarkastusketju

Tapahtumalähtöinen arkkitehtuuri tallentaa jokaisen identiteettitoiminnon muuttumattomana tapahtumana, tarjoten vaatimustenmukaiset lokit SOC 2- ja GDPR-vaatimuksiin.

Identiteettiliitto

Yhdistä Google, GitHub, Microsoft ja mukautetut OIDC-palveluntarjoajat, jotta käyttäjät voivat kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksillaan koko järjestelmässäsi.

ZITADEL – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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