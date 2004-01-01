Asenna Bookshelf yhdellä napsautuksella.
Readarrin aktiivinen yhteisön elvytys e-kirja- ja äänikirjastojen hallinnan automatisoimiseksi.
Bookshelf – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bookshelf – mitä sillä voi rakentaa?
Bookshelf on yhteisön ylläpitämä Readarrin seuraaja, joka on rakennettu samalle arr-kehykselle, joka pyörittää Sonarria ja Radarria. Se tarkkailee suosikkikirjailijoitasi, seuraa uusia julkaisuja ja lataa sekä järjestää kirjat automaattisesti olemassa olevien latausasiakasohjelmiesi kautta — mukaan lukien qBittorrent, Transmission, SABnzbd ja NZBGet — ennen kuin se arkistoi ne Calibre- tai Calibre-Web-kirjastoosi puhtaalla metadatalla.
Bookshelfin itseisännöinti VPS:llä pitää palvelun käynnissä 24/7, jotta julkaisut tallennetaan heti niiden ilmestyessä, riippumatta siitä, onko kotikone verkossa. Pysyvät tallennustilat säilyttävät kirjailijaluettelosi, laatuprofiilisi ja lataushistoriasi konttipäivitysten välillä.
Bookshelf – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen tekijäseuranta
Seuraa kokonaisia kirjailijoiden bibliografioita ja sarjoja, jotta jokainen uusi julkaisu jonotetaan lataukseen automaattisesti ilman manuaalista hakua.
Usean formaatin e-kirjatuki
Käsittelee EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- ja äänikirjamuotoja, mukaan lukien M4B, tarjoten sinulle yhden työkalun koko digitaaliseen kirjastoosi.
Lataa asiakasintegraatio
Yhdistää qBittorrentiin, Transmissioniin, Delugeen, SABnzbd:hen ja NZBGetiin, jotta kirjat päätyvät kirjastoosi minkä tahansa jo käyttämäsi asiakasohjelman kautta.
Calibre-kirjaston synkronointi
Integroituu suoraan Calibre- ja Calibre-Web-ohjelmiin tuodakseen uusia hankintoja yhdenmukaisella metadatalla ja kansioiden nimeämisellä automaattisesti.
Laatuprofiilin hallinta
Määritä ensisijaiset formaatit ja varavaihtoehdot profiilikohtaisesti varmistaen, että lataukset vastaavat laatustandardejasi ilman manuaalista puuttumista.
Bookshelf – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.