Bookshelf on yhteisön ylläpitämä Readarrin seuraaja, joka on rakennettu samalle arr-kehykselle, joka pyörittää Sonarria ja Radarria. Se tarkkailee suosikkikirjailijoitasi, seuraa uusia julkaisuja ja lataa sekä järjestää kirjat automaattisesti olemassa olevien latausasiakasohjelmiesi kautta — mukaan lukien qBittorrent, Transmission, SABnzbd ja NZBGet — ennen kuin se arkistoi ne Calibre- tai Calibre-Web-kirjastoosi puhtaalla metadatalla.

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