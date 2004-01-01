Asenna Bluesky Ozone yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity moderointi- ja merkintäpalvelu Bluesky-verkostolle ja muille AT Protocol -sovelluksille.
Bluesky Ozone – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bluesky Ozone – mitä sillä voi rakentaa?
Bluesky Ozone on AT-protokollan virallinen moderointi- ja merkintäpalvelu, avoin verkko, joka pyörittää Blueskyta. Se yhdistää Next.js-verkkokäyttöliittymän taustapalveluun, jonka avulla moderaattorit voivat käsitellä raportteja, poistaa tai keskeyttää sisältöä ja tilejä, lisätä merkintöjä ja julkaista nämä merkinnät takaisin verkkoon WebSocketsin kautta.
Oman Ozone-instanssin pyörittäminen tekee sinusta pinottavan merkitsijän, jonka Bluesky-käyttäjät voivat tilata, antaen yhteisöille, julkaisijoille ja tutkijoille tavan muokata sitä, mitä he ja heidän jäsenensä näkevät, riippumatta yhdestä moderointipalvelun tarjoajasta. Itseisännöinti pitää raportit, merkintähistorian ja käytäntöpäätökset hallitsemassasi infrastruktuurissa.
Bluesky Ozone – tärkeimmät ominaisuudet
Pinottava merkintä
Julkaise tunnisteita, jotka Blueskyn käyttäjät voivat ottaa käyttöön, kerrostaen moderointinäkymäsi oletusverkkokäytäntöjen päälle.
Raporttien triage
Tarkista, eskaloi ja käsittele saapuvat moderointiraportit yhdestä käyttöliittymästä, joka on suunniteltu moderointitiimeille.
Poistot ja keskeytykset
Tee poistoja, jäädytä tilejä ja kumoa päätöksiä täydellä tarkastushistorialla, joka on sidottu moderaattorin identiteettiin.
Sähköpostimallit
Lähetä valmiita moderointisähköposteja vaikutuksen kohteena oleville käyttäjille suoraan hallintapaneelista johdonmukaisen viestinnän varmistamiseksi.
Mukautetut tunnistesäännöt
Luo ja muokkaa omaa tunnistesanastoasi sopimaan kapean kohderyhmän yhteisöihin, kieliin tai sisältökäytäntöihin.
Bluesky Ozone – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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