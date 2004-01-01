Bluesky Ozone on AT-protokollan virallinen moderointi- ja merkintäpalvelu, avoin verkko, joka pyörittää Blueskyta. Se yhdistää Next.js-verkkokäyttöliittymän taustapalveluun, jonka avulla moderaattorit voivat käsitellä raportteja, poistaa tai keskeyttää sisältöä ja tilejä, lisätä merkintöjä ja julkaista nämä merkinnät takaisin verkkoon WebSocketsin kautta.

Oman Ozone-instanssin pyörittäminen tekee sinusta pinottavan merkitsijän, jonka Bluesky-käyttäjät voivat tilata, antaen yhteisöille, julkaisijoille ja tutkijoille tavan muokata sitä, mitä he ja heidän jäsenensä näkevät, riippumatta yhdestä moderointipalvelun tarjoajasta. Itseisännöinti pitää raportit, merkintähistorian ja käytäntöpäätökset hallitsemassasi infrastruktuurissa.