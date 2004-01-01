Asenna Gonic yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity musiikin suoratoistopalvelin täydellä Subsonic API -yhteensopivuudella mille tahansa Subsonic-asiakasohjelmalle.
Gonic – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gonic – mitä sillä voi rakentaa?
Gonic on ilmainen ja avoimen lähdekoodin Subsonic-palvelin, joka on kirjoitettu Go-kielellä. Se tarjoaa sinulle henkilökohtaisen musiikin suoratoistopalvelun, joka toimii kymmenien suosittujen Subsonic-yhteensopivien asiakasohjelmien – kuten Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry ja muiden – kanssa, joten voit kuunnella omaa kirjastoasi miltä tahansa laitteelta.
Tehokkuutta silmällä pitäen suunniteltu Gonic käsittelee kymmenien tuhansien kappaleiden kirjastoja ilman erillistä tietokantapalvelinta. Se tukee lennossa tapahtuvaa äänen transkoodausta, podcastien hallintaa, scrobblausta Last.fm:ään ja ListenBrainziin sekä monen käyttäjän pääsyä käyttäjäkohtaisilla asetuksilla. Se toimii mukavasti vähävirtaisella laitteistolla, kuten Raspberry Pi:llä.
Gonic – tärkeimmät ominaisuudet
Subsonic API -yhteensopiva
Toimii heti käyttövalmiina kaikkien tärkeimpien Subsonic- ja OpenSubsonic-asiakasohjelmien kanssa, tarjoten laajan valikoiman mobiili- ja työpöytäsovelluksia.
Lennossa transkoodaus
Muuntaa ääntä mihin tahansa tuettuun muotoon reaaliaikaisesti, antaen asiakkaiden pyytää bittinopeutta ja koodekkia, joka sopii heidän yhteyteensä.
Scrobbling-tuki
Skrobblaa toistot automaattisesti Last.fm:ään ja ListenBrainziin, jotta kuunteluhistoriasi pysyy tarkkana kaikissa asiakasohjelmissa.
Podcastien hallinta
Tilaa podcast-syötteet ja hallitse jaksojen latauksia suoraan palvelimelta pitäen kaiken äänen yhdessä paikassa.
Monikäyttäjäoikeus
Luo erilliset tilit yksilöllisillä transkoodausprofiileilla ja käyttöoikeuksilla kotitalouden tai tiimin jakamista varten.
Gonic – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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