Asenna Memgraph yhdellä napsautuksella.
Suorituskykyinen muistipohjainen graafitietokanta, joka on rakennettu reaaliaikaiseen analytiikkaan yhdistetyn datan, tekoälytyönkulkujen ja suoratoistoputkien käyttöön.
Memgraph – valitse sopiva VPS-paketti
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Memgraph – mitä sillä voi rakentaa?
Memgraph on muistissa toimiva graafitietokanta, joka on suunniteltu reaaliaikaisiin läpikäynteihin suurissa, toisiinsa liitetyissä tietokokonaisuuksissa. Se on täysin Cypher-yhteensopiva – mikä tekee siitä suoran korvaajan Neo4j-kyselyille – ja tarjoaa samalla huomattavasti pienemmän viiveen suoratoisto- ja tapahtumapohjaisissa työkuormissa. Mukana toimitettu MAGE-kirjasto lisää yli 50 graafialgoritmimoduulia (PageRank, yhteisöjen tunnistus, lyhimmät polut ja paljon muuta), jotka toimivat natiivisti tietokannan sisällä ilman ulkoisia kehyksiä.
Tämä käyttöönotto yhdistää Memgraphin ja Memgraph Labin, joka on selainpohjainen visuaalinen kyselykäyttöliittymä Cypher-kyselyjen kirjoittamiseen, graafirakenteen tutkimiseen ja algoritmikokeilujen suorittamiseen. Molempien ajaminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan muistinvarauksesta, tiedon säilytyksestä ja käyttöoikeuskäytännöistä – ilman solmukohtaisia pilvihintoja tai toimittajarajoituksia.
Memgraph – tärkeimmät ominaisuudet
Muisti-suorituskyky
Graafitiedot tallennetaan kokonaan RAM-muistiin, mikä mahdollistaa alle millisekunnin läpikäynnit ja reaaliaikaiset kyselyvastaukset jopa syvästi yhdistetyissä tietoaineistoissa.
Cypher-yhteensopivuus
Täysi openCypher-tuki tarkoittaa, että olemassa olevat Neo4j-kyselyt, ajurit ja työkalut siirtyvät minimaalisin muutoksin kyselysyntaksiin.
MAGE Algoritmikirjasto
Yli 50 sisäänrakennettua graafialgoritmia – PageRank, välillisyyden sentraliteetti, yhteisöjen tunnistus, linkkien ennustus – ajetaan natiiveina kyselymoduuleina ilman ulkoisia putkistoja.
Memgraph Lab UI
Selaimessa toimiva visuaalinen käyttöliittymä Cypher-kyselyjen kirjoittamiseen ja suorittamiseen, kaavion topologian tarkasteluun ja algoritmien tulosten interaktiiviseen tutkimiseen.
Virtautusdatan sisäänotto
Natiivit Kafka- ja Pulsar-integraatiot mahdollistavat jatkuvat kaavion päivitykset tapahtumavirroista ilman erä-ETL-putkia tai ulkoisia liittimiä.
GraphRAG ja tekoälyn muisti
Graafirakenteinen muisti ja haku rikastuttaa LLM-sovelluksia suhteita huomioivalla kontekstilla, mahdollistaen tarkempia vastauksia tekoälyagenteissa ja chatboteissa.
Memgraph – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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