Memgraph on muistissa toimiva graafitietokanta, joka on suunniteltu reaaliaikaisiin läpikäynteihin suurissa, toisiinsa liitetyissä tietokokonaisuuksissa. Se on täysin Cypher-yhteensopiva – mikä tekee siitä suoran korvaajan Neo4j-kyselyille – ja tarjoaa samalla huomattavasti pienemmän viiveen suoratoisto- ja tapahtumapohjaisissa työkuormissa. Mukana toimitettu MAGE-kirjasto lisää yli 50 graafialgoritmimoduulia (PageRank, yhteisöjen tunnistus, lyhimmät polut ja paljon muuta), jotka toimivat natiivisti tietokannan sisällä ilman ulkoisia kehyksiä.

Tämä käyttöönotto yhdistää Memgraphin ja Memgraph Labin, joka on selainpohjainen visuaalinen kyselykäyttöliittymä Cypher-kyselyjen kirjoittamiseen, graafirakenteen tutkimiseen ja algoritmikokeilujen suorittamiseen. Molempien ajaminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan muistinvarauksesta, tiedon säilytyksestä ja käyttöoikeuskäytännöistä – ilman solmukohtaisia pilvihintoja tai toimittajarajoituksia.