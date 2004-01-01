Stump on nopea, avoimen lähdekoodin mediapalvelin sarjakuville, mangalle ja e-kirjoille, joka on rakennettu Rustilla. Se järjestää EPUB-, PDF-, CBZ- ja CBR-kirjastosi selattavaksi verkkokäyttöliittymäksi sisäänrakennetulla lukijalla ja tarjoaa OPDS-luettelon, jotta mikä tahansa yhteensopiva e-lukija tai sovellus voi suoratoistaa kokoelmaasi suoraan. Kobo- ja KoReader-synkronointi pitää lukemisen edistymisen synkronoituna laitteiden välillä ilman manuaalisia kirjanmerkkejä.

Stumpin itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarkoittaa, että koko kirjastosi on käytettävissä mistä tahansa laitteesta, missä tahansa, ilman tiedostojen lataamista kolmannen osapuolen pilvipalveluun. Rust-pohjainen palvelin toimii minimaalisilla resursseilla, mikä tekee siitä käytännöllisen jopa edullisimmilla VPS-paketeilla.