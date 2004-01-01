Asenna Stump yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity sarjakuva-, manga- ja e-kirjapalvelin OPDS-tuella, e-lukijasynkronoinnilla ja sisäänrakennetulla verkkolukijalla.
Stump – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Stump – mitä sillä voi rakentaa?
Stump on nopea, avoimen lähdekoodin mediapalvelin sarjakuville, mangalle ja e-kirjoille, joka on rakennettu Rustilla. Se järjestää EPUB-, PDF-, CBZ- ja CBR-kirjastosi selattavaksi verkkokäyttöliittymäksi sisäänrakennetulla lukijalla ja tarjoaa OPDS-luettelon, jotta mikä tahansa yhteensopiva e-lukija tai sovellus voi suoratoistaa kokoelmaasi suoraan. Kobo- ja KoReader-synkronointi pitää lukemisen edistymisen synkronoituna laitteiden välillä ilman manuaalisia kirjanmerkkejä.
Stumpin itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarkoittaa, että koko kirjastosi on käytettävissä mistä tahansa laitteesta, missä tahansa, ilman tiedostojen lataamista kolmannen osapuolen pilvipalveluun. Rust-pohjainen palvelin toimii minimaalisilla resursseilla, mikä tekee siitä käytännöllisen jopa edullisimmilla VPS-paketeilla.
Stump – tärkeimmät ominaisuudet
EPUB, PDF, CBZ/CBR tuki
Lue sarjakuvia, mangaa, PDF-tiedostoja ja e-kirjoja suoraan selaimessa responsiivisella sisäänrakennetulla lukijalla, joka on optimoitu kullekin formaatille.
OPDS-katalogituki
Jaa kirjastosi OPDS:n ja OPDS Page Streamingin kautta, jotta mikä tahansa yhteensopiva sovellus — Moon+ Reader, Kybook, Panels — voi selata ja suoratoistaa kokoelmaasi.
Kobo ja KoReader -synkronointi
Synkronoi lukemisen edistyminen ja kirjanmerkit Kobo-lukulaitteiden ja KoReaderin kanssa automaattisesti, pitäen sijaintisi yhdenmukaisena kaikilla laitteilla.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Hallitse useita käyttäjätilejä roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla, määrittäen, mitä kirjastoja kukin käyttäjä voi käyttää ja mitä he voivat muokata.
Kokoelmat ja lukulistat
Järjestä sarjoja kokoelmiin ja kuratoi järjestettyjä lukulistoja opastaaksesi lukijoita moniosaisissa sarjoissa tai crossover-tarinoissa.
Stump – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.