Asenna Svix yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin webhook-toimituspalvelu automaattisilla uudelleenyrityksillä, viestin allekirjoituksella ja upotettavalla asiakkaan päätepisteportaalilla.
Svix – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Svix – mitä sillä voi rakentaa?
Svix on avoimen lähdekoodin, yrityskäyttöön soveltuva webhook-toimitusalusta, joka hoitaa kaiken luotettavien webhookien lähettämiseen liittyvän suuressa mittakaavassa. Se hallinnoi automaattisia uudelleenyrityksiä eksponentiaalisella viiveellä, päätepisteiden tilan seurantaa, viestien allekirjoitusta ja vahvistusta sekä täydellistä tarkastuslokia jokaisesta toimitusyrityksestä — joten sinun ei tarvitse rakentaa mitään tästä infrastruktuurista itse.
Upotettava portaalikomponentti antaa sovelluksesi asiakkaiden itse hallita webhook-päätepisteitään ja tapahtumatilauksiaan. Rustilla suorituskykyä varten rakennettu Svix toimii PostgreSQL:n ja Redisin kanssa ja tarjoaa REST-rajapinnan virallisilla SDK:illa kaikille tärkeimmille kielille. Itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki webhook-tiedot hallinnassasi.
Svix – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattiset uudelleenyritykset
Epäonnistuneet webhook-toimitukset yritetään automaattisesti uudelleen eksponentiaalisella viiveellä, varmistaen, että viestit saavuttavat määränpäänsä jopa tilapäisten katkosten aikana.
Viestin allekirjoitus
Kaikki lähtevät webhookit on allekirjoitettu HMAC-SHA256:lla tai Ed25519:llä, mikä antaa vastaanottajille mahdollisuuden kryptografisesti varmistaa jokaisen viestin aitouden.
Upotettava portaali
Toimita valmis webhook-hallintaportaali, jota asiakkaasi voivat käyttää päätepisteiden rekisteröintiin ja tapahtumiin tilaamiseen – mukautettua käyttöliittymää ei tarvita.
Toimituksen tarkastusloki
Jokainen toimitusyritys kirjataan täydellisine pyyntö- ja vastaustietoineen, mikä helpottaa virheiden vianmääritystä ja vastaamattomien tapahtumien toistamista.
Monikieliset SDK:t
Viralliset asiakas-SDK:t Pythonille, TypeScriptille, Go:lle, Javalle, Rubylle ja C#:lle antavat sinun integroida Svixin mihin tahansa taustaohjelmaan muutamassa minuutissa.
Svix – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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