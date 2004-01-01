Svix on avoimen lähdekoodin, yrityskäyttöön soveltuva webhook-toimitusalusta, joka hoitaa kaiken luotettavien webhookien lähettämiseen liittyvän suuressa mittakaavassa. Se hallinnoi automaattisia uudelleenyrityksiä eksponentiaalisella viiveellä, päätepisteiden tilan seurantaa, viestien allekirjoitusta ja vahvistusta sekä täydellistä tarkastuslokia jokaisesta toimitusyrityksestä — joten sinun ei tarvitse rakentaa mitään tästä infrastruktuurista itse.

Upotettava portaalikomponentti antaa sovelluksesi asiakkaiden itse hallita webhook-päätepisteitään ja tapahtumatilauksiaan. Rustilla suorituskykyä varten rakennettu Svix toimii PostgreSQL:n ja Redisin kanssa ja tarjoaa REST-rajapinnan virallisilla SDK:illa kaikille tärkeimmille kielille. Itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki webhook-tiedot hallinnassasi.