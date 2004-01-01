Manyfold on avoimen lähdekoodin digitaalinen omaisuudenhallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti 3D-tulostuksen harrastajille ja tekijöille, jotka tarvitsevat apua kasvavien STL-, 3MF- ja muiden mallitiedostojen kokoelmiensa järjestämiseen. Toisin kuin yleiset tiedostonhallintaohjelmat, Manyfold ymmärtää 3D-tiedostoja natiivisti, luoden pikkukuvia ja interaktiivisia esikatseluja, seuraten tekijöitä ja lisenssejä ja ryhmitellen toisiinsa liittyviä osia loogisiksi malleiksi tunnisteiden, kuvausten ja mukautetun metadatan avulla.

Manyfoldin käyttäminen VPS:lläsi pitää tuhannet maksulliset ja ilmaiset mallit, jotka keräät sivustoilta kuten MakerWorld, Printables ja Thingiverse, täysin hallinnassasi, ja federatiivinen ActivityPub-kerros antaa sinun jakaa kokoelmia muiden tekijöiden kanssa luovuttamatta kirjastoasi suljetulle markkinapaikalle.