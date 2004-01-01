Asenna Manyfold yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity digitaalisten resurssien hallintajärjestelmä 3D-tulostusmallikirjastosi järjestämiseen, tunnisteiden lisäämiseen ja esikatseluun.
Manyfold – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Manyfold – mitä sillä voi rakentaa?
Manyfold on avoimen lähdekoodin digitaalinen omaisuudenhallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti 3D-tulostuksen harrastajille ja tekijöille, jotka tarvitsevat apua kasvavien STL-, 3MF- ja muiden mallitiedostojen kokoelmiensa järjestämiseen. Toisin kuin yleiset tiedostonhallintaohjelmat, Manyfold ymmärtää 3D-tiedostoja natiivisti, luoden pikkukuvia ja interaktiivisia esikatseluja, seuraten tekijöitä ja lisenssejä ja ryhmitellen toisiinsa liittyviä osia loogisiksi malleiksi tunnisteiden, kuvausten ja mukautetun metadatan avulla.
Manyfoldin käyttäminen VPS:lläsi pitää tuhannet maksulliset ja ilmaiset mallit, jotka keräät sivustoilta kuten MakerWorld, Printables ja Thingiverse, täysin hallinnassasi, ja federatiivinen ActivityPub-kerros antaa sinun jakaa kokoelmia muiden tekijöiden kanssa luovuttamatta kirjastoasi suljetulle markkinapaikalle.
Manyfold – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiiviset 3D-esikatselut
Kierrä ja tarkastele STL-, 3MF-, OBJ- ja muita tiedostomuotoja suoraan selaimessa ilman lataamista tai viipalointiohjelman avaamista.
Älykäs tunnisteiden luonti ja metatiedot
Järjestä malleja hierarkkisilla tunnisteilla, luojilla, lisensseillä ja mukautetuilla kentillä, jotta kirjastosi pysyy haettavana sen kasvaessa.
Monikäyttäjäkokoelmat
Jaa kirjastoja perheen tai klubin jäsenten kanssa käyttäen yksityiskohtaisia käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia ja roolipohjaisia pääsynhallintoja.
Federated jakaminen
Seuraa muita Manyfold-instansseja ActivityPubin kautta löytääksesi ja vaihtaaksesi malleja riippumatta keskitetystä markkinapaikasta.
OIDC-kertakirjautuminen
Liitä Manyfold Authentikiin, Keycloakiin tai mihin tahansa OIDC-palveluntarjoajaan keskittääksesi todennuksen itse isännöidyssä pinossasi.
Automaattinen kirjaston skannaus
Pudota olemassa olevien mallien kansiot tallennusvolyymiin, ja Manyfold tuo, poistaa kaksoiskappaleet ja indeksoi ne lennossa.
Manyfold – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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