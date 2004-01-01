Asenna OpenObserve yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen havainnointialusta lokeille, mittareille, jäljityksille ja hallintapaneeleille — kustannustehokas itse ylläpidettävä vaihtoehto Datadogille ja Splunkille.
OpenObserve – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenObserve – mitä sillä voi rakentaa?
OpenObserve (O2) on Rustilla rakennettu pilvinatiivi observointialusta, joka yhdistää lokienhallinnan, mittareiden valvonnan, hajautetun jäljityksen ja todellisen käyttäjän seurannan yhdeksi kevyeksi käyttöönotoksi. Käyttämällä Parquet-sarakkeista tallennustilaa natiivilla S3-tuella se tarjoaa jopa 140 kertaa alhaisemmat tallennuskustannukset kuin Elasticsearch, samalla kun se tarjoaa vastaavan tai paremman kyselysuorituskyvyn.
Toisin kuin monikomponenttiset observointipinot, jotka vaativat erillisiä työkaluja lokeille, mittareille ja jäljityksille, OpenObserve toimitetaan yhtenä binäärinä integroidulla tietokannalla. Itseisännöinti VPS:llä antaa suunnittelu- ja operatiivisille tiimeille täyden hallinnan telemetriatietoihinsa – ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ei tiedonsiirtomaksuja ulos, eikä kolmannen osapuolen pääsyä arkaluonteisiin infrastruktuurin mittareihin, virhelokeihin tai käyttäjäistuntotietoihin.
OpenObserve – tärkeimmät ominaisuudet
Yhtenäinen havaittavuus
Lokit, mittarit, hajautetut jäljitykset ja todellisen käyttäjän seuranta kaikki yhdellä alustalla — ei tarvetta yhdistellä erillisiä työkaluja tai ylläpitää useita integraatioita.
Parquet-tallennustila
Sarakemuotoinen Parquet-muoto S3-natiivilla tallennustilalla vähentää tiedon tallennuskustannuksia jopa 140-kertaisesti verrattuna Elasticsearchiin, tehden petatavun mittakaavan havaittavuudesta taloudellisesti kannattavaa.
OpenTelemetry Natiivi
Kerää dataa OpenTelemetry-standardin mukaisesti, ilman toimittajakohtaisia agentteja tai omia SDK-paketteja lokien, mittareiden tai jäljitysten käsittelyyn.
SQL- ja PromQL-kyselyt
Kysy lokeja ja jäljityksiä SQL:llä ja mittareita PromQL:llä — tuttuja kieliä, jotka poistavat tarpeen opetella omaa kyselysyntaksia.
Sisäänrakennetut hallintapaneelit
Valmiit koontinäyttömallit ja visuaalinen koontinäytön rakennustyökalu tarjoavat välittömän näkyvyyden infrastruktuuriin, sovellusten suorituskykyyn ja virhetasoihin.
OpenObserve – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.