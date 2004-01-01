OpenObserve (O2) on Rustilla rakennettu pilvinatiivi observointialusta, joka yhdistää lokienhallinnan, mittareiden valvonnan, hajautetun jäljityksen ja todellisen käyttäjän seurannan yhdeksi kevyeksi käyttöönotoksi. Käyttämällä Parquet-sarakkeista tallennustilaa natiivilla S3-tuella se tarjoaa jopa 140 kertaa alhaisemmat tallennuskustannukset kuin Elasticsearch, samalla kun se tarjoaa vastaavan tai paremman kyselysuorituskyvyn.

Toisin kuin monikomponenttiset observointipinot, jotka vaativat erillisiä työkaluja lokeille, mittareille ja jäljityksille, OpenObserve toimitetaan yhtenä binäärinä integroidulla tietokannalla. Itseisännöinti VPS:llä antaa suunnittelu- ja operatiivisille tiimeille täyden hallinnan telemetriatietoihinsa – ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ei tiedonsiirtomaksuja ulos, eikä kolmannen osapuolen pääsyä arkaluonteisiin infrastruktuurin mittareihin, virhelokeihin tai käyttäjäistuntotietoihin.