Jopa 69 % alennus OpenObserve tuotteelle

Asenna OpenObserve yhdellä napsautuksella.

Yhtenäinen havainnointialusta lokeille, mittareille, jäljityksille ja hallintapaneeleille — kustannustehokas itse ylläpidettävä vaihtoehto Datadogille ja Splunkille.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna OpenObserve yhdellä napsautuksella.

OpenObserve – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

OpenObserve – mitä sillä voi rakentaa?

OpenObserve (O2) on Rustilla rakennettu pilvinatiivi observointialusta, joka yhdistää lokienhallinnan, mittareiden valvonnan, hajautetun jäljityksen ja todellisen käyttäjän seurannan yhdeksi kevyeksi käyttöönotoksi. Käyttämällä Parquet-sarakkeista tallennustilaa natiivilla S3-tuella se tarjoaa jopa 140 kertaa alhaisemmat tallennuskustannukset kuin Elasticsearch, samalla kun se tarjoaa vastaavan tai paremman kyselysuorituskyvyn.

Toisin kuin monikomponenttiset observointipinot, jotka vaativat erillisiä työkaluja lokeille, mittareille ja jäljityksille, OpenObserve toimitetaan yhtenä binäärinä integroidulla tietokannalla. Itseisännöinti VPS:llä antaa suunnittelu- ja operatiivisille tiimeille täyden hallinnan telemetriatietoihinsa – ei käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja, ei tiedonsiirtomaksuja ulos, eikä kolmannen osapuolen pääsyä arkaluonteisiin infrastruktuurin mittareihin, virhelokeihin tai käyttäjäistuntotietoihin.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

OpenObserve – tärkeimmät ominaisuudet

Yhtenäinen havaittavuus

Lokit, mittarit, hajautetut jäljitykset ja todellisen käyttäjän seuranta kaikki yhdellä alustalla — ei tarvetta yhdistellä erillisiä työkaluja tai ylläpitää useita integraatioita.

Parquet-tallennustila

Sarakemuotoinen Parquet-muoto S3-natiivilla tallennustilalla vähentää tiedon tallennuskustannuksia jopa 140-kertaisesti verrattuna Elasticsearchiin, tehden petatavun mittakaavan havaittavuudesta taloudellisesti kannattavaa.

OpenTelemetry Natiivi

Kerää dataa OpenTelemetry-standardin mukaisesti, ilman toimittajakohtaisia agentteja tai omia SDK-paketteja lokien, mittareiden tai jäljitysten käsittelyyn.

SQL- ja PromQL-kyselyt

Kysy lokeja ja jäljityksiä SQL:llä ja mittareita PromQL:llä — tuttuja kieliä, jotka poistavat tarpeen opetella omaa kyselysyntaksia.

Sisäänrakennetut hallintapaneelit

Valmiit koontinäyttömallit ja visuaalinen koontinäytön rakennustyökalu tarjoavat välittömän näkyvyyden infrastruktuuriin, sovellusten suorituskykyyn ja virhetasoihin.

OpenObserve – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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30 päivän tyytyväisyystakuu

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